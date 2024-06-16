مناقشات خليجية لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ

الإطار يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات

عقدت لجنة متابعة اللوائح الصحية الدولية "2005" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، بمشاركة ممثلي وزارات الصحة بالدول الأعضاء، وإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للاستعانة بخبرات المنظمة في مناقشة الإطار، وإبداء المرئيات حوله، ليكون متوافقًا مع الأنظمة واللوائح الدولية.

وناقش الاجتماع المرئيات الواردة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والملاحظات التي أثيرت أثناء الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة.

وتم الاتفاق على إعادة صياغة الإطار وَفْقاً للملاحظات والواردة، والتنسيق مع المكتب الإقليمي لوضعه في صيغته النهائية.

يذكر أن الإطار يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي في دول المجلس، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية للاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.