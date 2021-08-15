أعلنت "الصحة" عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عامًا فأكثر في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم. وأوضحت "الصحة" أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لتلك الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1 وكانت "الصحة"، ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم. كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين من دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكل المناطق.

"الصحة" توفر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عامًا فأكثر في منازلهم عبدالله البرقاوي سبق 2021-08-15 أعلنت "الصحة" عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عامًا فأكثر في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.



وأوضحت "الصحة" أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لتلك الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1



وكانت "الصحة"، ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم. كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين من دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكل المناطق.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:26 PM

اخر تعديل 16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 08:08 AM

"الصحة" توفر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عامًا فأكثر في منازلهم عبر طواقم طبية مؤهلة وبما يضمن توفير الرعاية الصحية لهم في محيطهم الأسري





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أعلنت "الصحة" عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عامًا فأكثر في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.



وأوضحت "الصحة" أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لتلك الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1



وكانت "الصحة"، ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم. كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين من دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكل المناطق.