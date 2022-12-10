"التجارة" توضح حقيقة تغريم مَن لديه سجل ولم يسجل في "الضريبة"

الحسين: التسجيل إلزامي للمنشآت التي تزيد إيراداتها على مليون ريال

أكّد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ أن الرسالة المتداولة عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل مَن لديه سجل تجاري ولم يسجل في الضريبة، هي معلومة غير صحيحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: المنشآت التي إيرادها السنوي أقل من 187.500 ألف هي معفاة من التسجيل في الضريبة، ويكون التسجيل إلزامياً للمنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية على مليون ريال.