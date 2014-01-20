"الموكلي" للمرتبة 42

ترقى مدير العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أحمد بن حسن موكلي، للمرتبة ٤٢.
"سبق" تهنئ "موكلي" بمناسبة الترقية وتتمنى له التوفيق.
ترقى مدير العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أحمد بن حسن موكلي، للمرتبة ٤٢.
"سبق" تهنئ "موكلي" بمناسبة الترقية وتتمنى له التوفيق.
ترقى مدير العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أحمد بن حسن موكلي، للمرتبة ٤٢.
"سبق" تهنئ "موكلي" بمناسبة الترقية وتتمنى له التوفيق.
ترقى مدير العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أحمد بن حسن موكلي، للمرتبة ٤٢.
"سبق" تهنئ "موكلي" بمناسبة الترقية وتتمنى له التوفيق.