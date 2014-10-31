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الأمطار تواعد الطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى 9 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات الطائف، وميسان، و العرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، حتى إلى الساعة التاسعة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمطار تواعد الطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" يدعو للحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات الطائف، وميسان، و العرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، حتى إلى الساعة التاسعة مساء.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
02:49 PM

الأمطار تواعد الطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات الطائف، وميسان، و العرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، حتى إلى الساعة التاسعة مساء.

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