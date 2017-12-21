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"تمكن".. أول أعمال فريق مجلس شباب الشرقية برأس تنورة

دشنه المحافظ.. بحضور مسؤولي وشباب المحافظة

دشن محافظ رأس تنورة عبدالرحمن العرفج، أول مشاريع فريق مجلس شباب المنطقة الشرقية بالمحافظة بعنوان "تمكن"؛ وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب، وعدد من مديري القطاعات الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة.

وقال قائد فريق مجلس شباب المنطقة الشرقية بمحافظة رأس تنورة وعضو المجلس عبدالله الحمالي: مشروع "تمكن" يسعى لتنمية القدرات البشرية الشابة عبر تأهيل متخصص لـ٥٠٠ شاب وشابة في ثلاثة مجالات وهي: القيادة التحويلية، الإعلام الرقمي، والاتصال التأثيري.

وأشار إلى أن اختيار المشروع جاء بعد سلسلة من الاستبيانات وورش العمل مع شباب المحافظة.

من جهته، ذكر منسق فِرَق المحافظات في مجلس شباب المنطقة الشرقية أحمد العنزي أن البرنامج ينفذ بشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة؛ كلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برأس تنورة، وقطاع 79 لأندية التوستماسترز العالمية بالمنطقة الوسطى والشرقية والشمالية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب أن استراتيجية مجلس شباب المنطقة الشرقية ٢٠٢٥، وبتوجيه ومتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة؛ تحرص باستمرار على إشراك شباب المنطقة في المحافظات كافة، في ابتكار وتنفيذ مشاريع نوعية بما يتماشى مع أحدث المعايير في العمل الشبابي، واستنادًا إلى الاحتياجات المرصودة لشباب كل محافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تمكن".. أول أعمال فريق مجلس شباب الشرقية برأس تنورة
سبق

دشن محافظ رأس تنورة عبدالرحمن العرفج، أول مشاريع فريق مجلس شباب المنطقة الشرقية بالمحافظة بعنوان "تمكن"؛ وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب، وعدد من مديري القطاعات الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة.

وقال قائد فريق مجلس شباب المنطقة الشرقية بمحافظة رأس تنورة وعضو المجلس عبدالله الحمالي: مشروع "تمكن" يسعى لتنمية القدرات البشرية الشابة عبر تأهيل متخصص لـ٥٠٠ شاب وشابة في ثلاثة مجالات وهي: القيادة التحويلية، الإعلام الرقمي، والاتصال التأثيري.

وأشار إلى أن اختيار المشروع جاء بعد سلسلة من الاستبيانات وورش العمل مع شباب المحافظة.

من جهته، ذكر منسق فِرَق المحافظات في مجلس شباب المنطقة الشرقية أحمد العنزي أن البرنامج ينفذ بشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة؛ كلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برأس تنورة، وقطاع 79 لأندية التوستماسترز العالمية بالمنطقة الوسطى والشرقية والشمالية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب أن استراتيجية مجلس شباب المنطقة الشرقية ٢٠٢٥، وبتوجيه ومتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة؛ تحرص باستمرار على إشراك شباب المنطقة في المحافظات كافة، في ابتكار وتنفيذ مشاريع نوعية بما يتماشى مع أحدث المعايير في العمل الشبابي، واستنادًا إلى الاحتياجات المرصودة لشباب كل محافظة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
01:51 PM

"تمكن".. أول أعمال فريق مجلس شباب الشرقية برأس تنورة

دشنه المحافظ.. بحضور مسؤولي وشباب المحافظة

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عبدالله السالم - الدمام
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دشن محافظ رأس تنورة عبدالرحمن العرفج، أول مشاريع فريق مجلس شباب المنطقة الشرقية بالمحافظة بعنوان "تمكن"؛ وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب، وعدد من مديري القطاعات الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة.

وقال قائد فريق مجلس شباب المنطقة الشرقية بمحافظة رأس تنورة وعضو المجلس عبدالله الحمالي: مشروع "تمكن" يسعى لتنمية القدرات البشرية الشابة عبر تأهيل متخصص لـ٥٠٠ شاب وشابة في ثلاثة مجالات وهي: القيادة التحويلية، الإعلام الرقمي، والاتصال التأثيري.

وأشار إلى أن اختيار المشروع جاء بعد سلسلة من الاستبيانات وورش العمل مع شباب المحافظة.

من جهته، ذكر منسق فِرَق المحافظات في مجلس شباب المنطقة الشرقية أحمد العنزي أن البرنامج ينفذ بشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة؛ كلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برأس تنورة، وقطاع 79 لأندية التوستماسترز العالمية بالمنطقة الوسطى والشرقية والشمالية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب أن استراتيجية مجلس شباب المنطقة الشرقية ٢٠٢٥، وبتوجيه ومتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة؛ تحرص باستمرار على إشراك شباب المنطقة في المحافظات كافة، في ابتكار وتنفيذ مشاريع نوعية بما يتماشى مع أحدث المعايير في العمل الشبابي، واستنادًا إلى الاحتياجات المرصودة لشباب كل محافظة.

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