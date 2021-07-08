موقع النادي حذف الخبر.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع راموس ثم يتراجع

وصل إلى العاصمة الفرنسية أمس وخضع للكشف الطبي لإتمام إجراءات انتقاله

أعلن نادي باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، تعاقده مع قائد ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس، ليقود دفاع الفريق الباريسي؛ لكن النادي عاد بعد ذلك ليحذف الخبر من موقعه الرسمي.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا مقتضبًا قال فيه: "رسميًّا، سيرخيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي (4) مع الفريق"؛ لكن هذا الخبر تم حذفه في وقت لاحق من موقع النادي لأسباب مجهولة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" كان راموس، قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان؛ وفقًا لتقارير إعلامية.

وأكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن راموس، خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، ظهر أمس الأربعاء؛ تمهيدًا لانضمامه للفريق الفرنسي.

وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "أكمل سيرخيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد لسان جيرمان، كما تم توقيع العقود بالفعل حتى يونيو 2023".

وكان راموس البالغ عمره 35 عامًا، قد أعلن نهاية الشهر الماضي رحيله عن ريال مدريد بعد نهاية عقده.

______

يُعتبر ثالث المنضمين لكتيبة بوكيتينو في الميركاتو الحالي بعد فينالدوم وحكيمي

"راموس" يحط رحاله في دفاعات باريس سان جيرمان.. هذا سر "الرقم 4"

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن ضم النجم الإسباني، سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد السابق؛ لتدعيم خط دفاعه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر سان جيرمان بيانًا رسميًّا على موقعه؛ ليؤكد التعاقد مع راموس، وارتداء القميص رقم 4.

وكتب النادي الفرنسي: "رسميًّا، سيرجيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي رقم 4 في قميص باريس سان جرمان، وعبّر عن سعادته بإيجاد هذا الرقم".

وأردف راموس في تصريحات مع قناة النادي الرسمية، قائلًا: "هذا الرقم 4، أقدره كثيرًا بالخرافات؛ لأنني حصلت عليه منذ بداية مسيرتي، ثم رافقني طوال حياتي، ولاحقني، وجلب لي الحظ، والكثير من الانتصارات. الآن رقم 4 يعتبر جزءًا مني كشخص وحياتي المهنية".

وتابع راموس عن الرقم 4: "بالنسبة لي، إنه لشرف لي أن أتمكن من ارتداء هذا الرقم في مثل هذا الفريق الجميل باريس سان جرمان؛ لذا سيكون بالضرورة ارتداء رقمي هنا في باريس".

وكان راموس قد وصل إلى العاصمة الفرنسية، صباح أمس الأربعاء، برفقة عائلته، للخضوع للكشف الطبي في سان جرمان، وبعدها وقع العقد مع النادي الفرنسي.

واتفق راموس مع سان جرمان على توقيع عقد لمدة موسمين، بعد وصوله في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ووصول راموس إلى سان جرمان يُعتبر الصفقة الثالثة في الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع فينالدوم، وكذلك إعلان صفقة أشرف حكيمي، النجم المغربي الذي وصل إلى النادي الفرنسي، الثلاثاء لتدعيم مركز الظهير الأيمن.