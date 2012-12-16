ليبيا.. ميليشيات مسلحة تحاصر مقر الحكومة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالعاصمة

بعد قرار المجلس الرئاسي إعفاء آمر منطقة طرابلس العسكرية من منصبه

ذكرت قناة العربية أن مجموعات مسلحة تحاصر مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة الليبية طرابلس.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر أن التوتر يخيم على محيط ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة بعد قرار المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعفاء آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه، وفق "العربية نت".

وأشارت المصادر إلى انتشار آليات مسلحة، تتبع ميليشيا 444 بقيادة محمود حمزة، في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى وجود انتشار أمني كثيف قرب مقر رئاسة الوزراء، ومشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من العاصمة.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش قرر تعيين اللواء عبد القادر منصور آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للواء عبد الباسط مروان، في قرار يبدو أنه أغضب المجموعات المسلحة بالعاصمة.

وفي السياق ذاته، هدَّد زعيم ميليشيا الصمود صلاح بادي بأنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون". مضيفًا: "اتفقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس"، وذلك في تسجيل تداولته وسائل إعلام محلية.