النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا.. ميليشيات مسلحة تحاصر مقر الحكومة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالعاصمة

بعد قرار المجلس الرئاسي إعفاء آمر منطقة طرابلس العسكرية من منصبه

ذكرت قناة العربية أن مجموعات مسلحة تحاصر مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة الليبية طرابلس.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر أن التوتر يخيم على محيط ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة بعد قرار المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعفاء آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه، وفق "العربية نت".

وأشارت المصادر إلى انتشار آليات مسلحة، تتبع ميليشيا 444 بقيادة محمود حمزة، في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى وجود انتشار أمني كثيف قرب مقر رئاسة الوزراء، ومشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من العاصمة.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش قرر تعيين اللواء عبد القادر منصور آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للواء عبد الباسط مروان، في قرار يبدو أنه أغضب المجموعات المسلحة بالعاصمة.

وفي السياق ذاته، هدَّد زعيم ميليشيا الصمود صلاح بادي بأنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون". مضيفًا: "اتفقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس"، وذلك في تسجيل تداولته وسائل إعلام محلية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ليبيا.. ميليشيات مسلحة تحاصر مقر الحكومة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالعاصمة
سبق

ذكرت قناة العربية أن مجموعات مسلحة تحاصر مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة الليبية طرابلس.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر أن التوتر يخيم على محيط ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة بعد قرار المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعفاء آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه، وفق "العربية نت".

وأشارت المصادر إلى انتشار آليات مسلحة، تتبع ميليشيا 444 بقيادة محمود حمزة، في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى وجود انتشار أمني كثيف قرب مقر رئاسة الوزراء، ومشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من العاصمة.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش قرر تعيين اللواء عبد القادر منصور آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للواء عبد الباسط مروان، في قرار يبدو أنه أغضب المجموعات المسلحة بالعاصمة.

وفي السياق ذاته، هدَّد زعيم ميليشيا الصمود صلاح بادي بأنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون". مضيفًا: "اتفقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس"، وذلك في تسجيل تداولته وسائل إعلام محلية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:33 AM

ليبيا.. ميليشيات مسلحة تحاصر مقر الحكومة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء بالعاصمة

بعد قرار المجلس الرئاسي إعفاء آمر منطقة طرابلس العسكرية من منصبه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
999

ذكرت قناة العربية أن مجموعات مسلحة تحاصر مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة الليبية طرابلس.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر أن التوتر يخيم على محيط ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة بعد قرار المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعفاء آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان من منصبه، وفق "العربية نت".

وأشارت المصادر إلى انتشار آليات مسلحة، تتبع ميليشيا 444 بقيادة محمود حمزة، في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس، لافتة إلى وجود انتشار أمني كثيف قرب مقر رئاسة الوزراء، ومشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من العاصمة.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش قرر تعيين اللواء عبد القادر منصور آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للواء عبد الباسط مروان، في قرار يبدو أنه أغضب المجموعات المسلحة بالعاصمة.

وفي السياق ذاته، هدَّد زعيم ميليشيا الصمود صلاح بادي بأنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون". مضيفًا: "اتفقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس"، وذلك في تسجيل تداولته وسائل إعلام محلية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,562
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,764
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,415

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة