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"العتيبي": قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.. ولا حصانة لأحد من العقاب

بعدما أعلنت "نزاهة" أنها باشرت 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية

قال المحامي عثمان بن خالد العتيبي، لا أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، وقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.

وأوضح العتيبي لـ "سبق"، أن هذه الجهود الضخمة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكرس لمبدأ إسلامي مهم في محاسبة المسؤولين وعدم إسقاط الحقوق بالتقادم وفقاً للقاعدة الفقهية الشهيرة (الحق لا يسقط بالتقادم). ولا نهضة لأمة دون اجتثاث الفساد من جذوره وعدم التهاون تجاهه.

وأضاف: الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حرصت على النهضة الحقيقية بجميع نواحيها واستعادة المال العام الذي تم نهبه من قِبل الفاسدين، فهو مال الدولة والمواطنين المستفيدين من خدماتها وإنفاقها، ومن الواجب استرداده، مهما تشعبت قضاياه المتراكمة أو تقادمت لسنوات. ونشر ثقافة النزاهة وتنبيه العاملين في القطاع العام، من الأهداف الموازية الواجب تحقيقها. فما يحدث اليوم من ملاحقة للفاسدين الحاليين والمتقاعدين يجب أن يكون عبرة لجميع العاملين في القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز النزاهة وتحويلها إلى ثقافة عامة.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" قد أعلنت أمس أنها باشرت (105) قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، لافتة إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

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"العتيبي": قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.. ولا حصانة لأحد من العقاب
سبق

قال المحامي عثمان بن خالد العتيبي، لا أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، وقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.

وأوضح العتيبي لـ "سبق"، أن هذه الجهود الضخمة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكرس لمبدأ إسلامي مهم في محاسبة المسؤولين وعدم إسقاط الحقوق بالتقادم وفقاً للقاعدة الفقهية الشهيرة (الحق لا يسقط بالتقادم). ولا نهضة لأمة دون اجتثاث الفساد من جذوره وعدم التهاون تجاهه.

وأضاف: الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حرصت على النهضة الحقيقية بجميع نواحيها واستعادة المال العام الذي تم نهبه من قِبل الفاسدين، فهو مال الدولة والمواطنين المستفيدين من خدماتها وإنفاقها، ومن الواجب استرداده، مهما تشعبت قضاياه المتراكمة أو تقادمت لسنوات. ونشر ثقافة النزاهة وتنبيه العاملين في القطاع العام، من الأهداف الموازية الواجب تحقيقها. فما يحدث اليوم من ملاحقة للفاسدين الحاليين والمتقاعدين يجب أن يكون عبرة لجميع العاملين في القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز النزاهة وتحويلها إلى ثقافة عامة.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" قد أعلنت أمس أنها باشرت (105) قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، لافتة إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
12:46 PM

"العتيبي": قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.. ولا حصانة لأحد من العقاب

بعدما أعلنت "نزاهة" أنها باشرت 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية

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محمد حضاض - الرياض
6
2,514

قال المحامي عثمان بن خالد العتيبي، لا أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، وقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.

وأوضح العتيبي لـ "سبق"، أن هذه الجهود الضخمة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكرس لمبدأ إسلامي مهم في محاسبة المسؤولين وعدم إسقاط الحقوق بالتقادم وفقاً للقاعدة الفقهية الشهيرة (الحق لا يسقط بالتقادم). ولا نهضة لأمة دون اجتثاث الفساد من جذوره وعدم التهاون تجاهه.

وأضاف: الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حرصت على النهضة الحقيقية بجميع نواحيها واستعادة المال العام الذي تم نهبه من قِبل الفاسدين، فهو مال الدولة والمواطنين المستفيدين من خدماتها وإنفاقها، ومن الواجب استرداده، مهما تشعبت قضاياه المتراكمة أو تقادمت لسنوات. ونشر ثقافة النزاهة وتنبيه العاملين في القطاع العام، من الأهداف الموازية الواجب تحقيقها. فما يحدث اليوم من ملاحقة للفاسدين الحاليين والمتقاعدين يجب أن يكون عبرة لجميع العاملين في القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز النزاهة وتحويلها إلى ثقافة عامة.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" قد أعلنت أمس أنها باشرت (105) قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، لافتة إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

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