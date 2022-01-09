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"الشهري": تطبيق النماذج التشغيلية المرنة لعودة آمنة للطلاب

دعت إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والصحية وعدم التهاون

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام حسن الشهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته، التكامل بين وزارتي التعليم والصحة

وأوضحت "الشهري" في ردّها على سؤال: مع العودة الحضورية هل ستعمل المدراس بكامل طاقتها هذا العام؟ أن الوزارة تعمل وفق آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة وفق دليل هيئة الصحة العامة "وقاية"، من خلال تقديم إجراءات للتبليغ عن الحالات المشتبه بها أو المصابة، مع العمل وفق النماذج التشغيلية المرنة التي تتناسب مع أعداد الطلاب وحجم المدارس.

وأضافت أن ضمان الرحلة التعليمية الآمنة وصحة الطلاب والطالبات تأتي في المرتبة الأولى، داعيةً في هذا الصدد أولياء الأمور والطاقم الإداري والتعليمي والطلاب للالتزام التام بالإجراءات الوقائية والصحية وعدم التهاون بها ومراقبة الأسر لأبنائها.

وزارة الصحة كورونا وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشهري": تطبيق النماذج التشغيلية المرنة لعودة آمنة للطلاب
سبق

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام حسن الشهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته، التكامل بين وزارتي التعليم والصحة

وأوضحت "الشهري" في ردّها على سؤال: مع العودة الحضورية هل ستعمل المدراس بكامل طاقتها هذا العام؟ أن الوزارة تعمل وفق آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة وفق دليل هيئة الصحة العامة "وقاية"، من خلال تقديم إجراءات للتبليغ عن الحالات المشتبه بها أو المصابة، مع العمل وفق النماذج التشغيلية المرنة التي تتناسب مع أعداد الطلاب وحجم المدارس.

وأضافت أن ضمان الرحلة التعليمية الآمنة وصحة الطلاب والطالبات تأتي في المرتبة الأولى، داعيةً في هذا الصدد أولياء الأمور والطاقم الإداري والتعليمي والطلاب للالتزام التام بالإجراءات الوقائية والصحية وعدم التهاون بها ومراقبة الأسر لأبنائها.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
04:45 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:51 PM

"الشهري": تطبيق النماذج التشغيلية المرنة لعودة آمنة للطلاب

دعت إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والصحية وعدم التهاون

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
6,755

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام حسن الشهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته، التكامل بين وزارتي التعليم والصحة

وأوضحت "الشهري" في ردّها على سؤال: مع العودة الحضورية هل ستعمل المدراس بكامل طاقتها هذا العام؟ أن الوزارة تعمل وفق آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة وفق دليل هيئة الصحة العامة "وقاية"، من خلال تقديم إجراءات للتبليغ عن الحالات المشتبه بها أو المصابة، مع العمل وفق النماذج التشغيلية المرنة التي تتناسب مع أعداد الطلاب وحجم المدارس.

وأضافت أن ضمان الرحلة التعليمية الآمنة وصحة الطلاب والطالبات تأتي في المرتبة الأولى، داعيةً في هذا الصدد أولياء الأمور والطاقم الإداري والتعليمي والطلاب للالتزام التام بالإجراءات الوقائية والصحية وعدم التهاون بها ومراقبة الأسر لأبنائها.

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