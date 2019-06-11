النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

"العدل" تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف م2

عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا.. بينهم 120 من النساء

أعلنت وزارة العدل، منح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا، 2060 من الرجال، و120 من النساء، يقومون بعمليات توثيق الوكالات وفسخها، الإفراغ العقاري، الرهن العقاري، فك الرهن العقاري، تصحيح الصكوك العقارية، الإقرار بالدين، التنازل عن الدين، سداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات وتغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وبحسب وزارة العدل، تصدر توثيق الوكالات قائمة عمليات الموثقين بـ 126556 عملية، تليها العمليات العقارية بـ 57567 عملية، ثم عقود تأسيس الشركات بـ 5545 عملية، ثم فسخ الوكالات بـ 1329عملية، وأخيراً الإقرارات المالية بـ 348 عملية.

يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً؛ وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل_عن_بعد التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت الوزارة: الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل" تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف م2
سبق

أعلنت وزارة العدل، منح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا، 2060 من الرجال، و120 من النساء، يقومون بعمليات توثيق الوكالات وفسخها، الإفراغ العقاري، الرهن العقاري، فك الرهن العقاري، تصحيح الصكوك العقارية، الإقرار بالدين، التنازل عن الدين، سداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات وتغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وبحسب وزارة العدل، تصدر توثيق الوكالات قائمة عمليات الموثقين بـ 126556 عملية، تليها العمليات العقارية بـ 57567 عملية، ثم عقود تأسيس الشركات بـ 5545 عملية، ثم فسخ الوكالات بـ 1329عملية، وأخيراً الإقرارات المالية بـ 348 عملية.

يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً؛ وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل_عن_بعد التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت الوزارة: الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:06 PM

"العدل" تمنح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز ١٠ آلاف م2

عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا.. بينهم 120 من النساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,425

أعلنت وزارة العدل، منح الموثقين صلاحية الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا، 2060 من الرجال، و120 من النساء، يقومون بعمليات توثيق الوكالات وفسخها، الإفراغ العقاري، الرهن العقاري، فك الرهن العقاري، تصحيح الصكوك العقارية، الإقرار بالدين، التنازل عن الدين، سداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات وتغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وبحسب وزارة العدل، تصدر توثيق الوكالات قائمة عمليات الموثقين بـ 126556 عملية، تليها العمليات العقارية بـ 57567 عملية، ثم عقود تأسيس الشركات بـ 5545 عملية، ثم فسخ الوكالات بـ 1329عملية، وأخيراً الإقرارات المالية بـ 348 عملية.

يذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً؛ وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل_عن_بعد التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت الوزارة: الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,551
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,120

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة