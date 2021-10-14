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الأهلي آخر لقاء رسمي بين الطرفين.. الاتفاق ينهي علاقته بـ"العطوي"

فك نادي الاتفاق ارتباطه مع مدرب الفريق الكروي الأول "الوطني" خالد العطوي بالتراضي.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الاتفاق مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021/ 22 المهمة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب خالد العطوي.

من جهتها ثمنت إدارة نادي الاتفاق الجهود الكبيرة التي قدمها المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المعاون طوال الفترة الماضية، التي شهدت تطورًا تصاعديًّا خلال العامين الماضين، متمنين له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.

الأهلي الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي آخر لقاء رسمي بين الطرفين.. الاتفاق ينهي علاقته بـ"العطوي"
سبق

فك نادي الاتفاق ارتباطه مع مدرب الفريق الكروي الأول "الوطني" خالد العطوي بالتراضي.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الاتفاق مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021/ 22 المهمة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب خالد العطوي.

من جهتها ثمنت إدارة نادي الاتفاق الجهود الكبيرة التي قدمها المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المعاون طوال الفترة الماضية، التي شهدت تطورًا تصاعديًّا خلال العامين الماضين، متمنين له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
06:25 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
02:12 AM

الأهلي آخر لقاء رسمي بين الطرفين.. الاتفاق ينهي علاقته بـ"العطوي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فك نادي الاتفاق ارتباطه مع مدرب الفريق الكروي الأول "الوطني" خالد العطوي بالتراضي.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الاتفاق مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021/ 22 المهمة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب خالد العطوي.

من جهتها ثمنت إدارة نادي الاتفاق الجهود الكبيرة التي قدمها المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المعاون طوال الفترة الماضية، التي شهدت تطورًا تصاعديًّا خلال العامين الماضين، متمنين له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.

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