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تحت عنوان "همم"..  اختتام بطولة جمعية إيفاء لكرة المرمى بالدمام

اختتمت أمس، فعاليات بطولة إيفاء الأولى لكرة المرمى، تحت عنوان "همم إيفاء" التي نظمتها جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من مدارس التعليم العام؛ والجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، ونادي الشرقية لذوي الإعاقة، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.
وأوضح مدير عام جمعية إيفاء عبدالعزيز المحبوب، أنه حصل على المركز الأول والفوز بكأس البطولة جمعية إيفاء، والثاني مدارس الظهران، والثالث متوسطة سعود بن جلوي، مشيرًا إلى أن البطولة صنعت البهجة والسرور في نفوس جميع المشاركين، ورفع مستوى الصحة النفسية، مؤكدًا على الرسالة والأهداف العميقة بدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة مع أقرانهم من مدارس التعليم العام، والإيمان بما لديهم من قدرات ومواهب.

بطولة إيفاء الأولى لكرة المرمى همم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت عنوان "همم"..  اختتام بطولة جمعية إيفاء لكرة المرمى بالدمام
سبق

اختتمت أمس، فعاليات بطولة إيفاء الأولى لكرة المرمى، تحت عنوان "همم إيفاء" التي نظمتها جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من مدارس التعليم العام؛ والجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، ونادي الشرقية لذوي الإعاقة، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.
وأوضح مدير عام جمعية إيفاء عبدالعزيز المحبوب، أنه حصل على المركز الأول والفوز بكأس البطولة جمعية إيفاء، والثاني مدارس الظهران، والثالث متوسطة سعود بن جلوي، مشيرًا إلى أن البطولة صنعت البهجة والسرور في نفوس جميع المشاركين، ورفع مستوى الصحة النفسية، مؤكدًا على الرسالة والأهداف العميقة بدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة مع أقرانهم من مدارس التعليم العام، والإيمان بما لديهم من قدرات ومواهب.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
05:29 PM

تحت عنوان "همم"..  اختتام بطولة جمعية إيفاء لكرة المرمى بالدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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اختتمت أمس، فعاليات بطولة إيفاء الأولى لكرة المرمى، تحت عنوان "همم إيفاء" التي نظمتها جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من مدارس التعليم العام؛ والجمعيات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، ونادي الشرقية لذوي الإعاقة، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.
وأوضح مدير عام جمعية إيفاء عبدالعزيز المحبوب، أنه حصل على المركز الأول والفوز بكأس البطولة جمعية إيفاء، والثاني مدارس الظهران، والثالث متوسطة سعود بن جلوي، مشيرًا إلى أن البطولة صنعت البهجة والسرور في نفوس جميع المشاركين، ورفع مستوى الصحة النفسية، مؤكدًا على الرسالة والأهداف العميقة بدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة مع أقرانهم من مدارس التعليم العام، والإيمان بما لديهم من قدرات ومواهب.

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