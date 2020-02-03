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"فنون أبها" تطلق ملتقاها الشتوي للفوتوغرافيين وتناقش مستقبل التصوير

"السروي" يدعو للمساهمة في إبراز المكونات السياحية والتراثية والحضارية

(تصوير: ناجي الخلف): أطلقت جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء أمس، ملتقى "ليالي الفوتوغرافيين" الشتوي من خلال تنظيم ندوة عن مستقبل التصوير في منطقة عسير.

وتحدث في الندوة التي أقيمت في المدينة العالية بأبها، مدير الجمعية أحمد السروي ود. عيسى عسيري من هيئة تطوير عسير، ورئيس نادي عسير الفوتوغرافي حسين القحطاني.

وتناولت الندوة أبعاد ومستقبل التصوير، حيث ذكر مدير الجمعية أحمد السروي أن العمل التوثيقي يقوم عليه الفوتوغرافيون للمنطقة مما يحتم على جميع الجهات الحكومية والخاصة بذل جهود أكبر في تكوين صورة عميقة تعمل على إبراز المكونات السياحية والتراثية والحضارية.

وأشار إلى عمل الجمعية على دعم جميع المواهب الفوتوغرافية وتدريبهم وتعليمهم فنون التصوير من خلال لجنة مختصة بذلك، إضافة لتنظيم ملتقيين سنويين شتوي وآخر رمضاني يجمع جميع المواهب والمحترفين في مكان واحد؛ لتبادل الخبرات والقدرات لإخراج جيل من الجنسين يملكون فنيات وإمكانيات فوتوغرافية متميزة.

من جهته، أكد "عسيري" من هيئة تطوير منطقة عسير العمل على دور المصورين في استراتيجية المنطقة التي سيعلن عنها قريباً، حيث سيكون لهم دور كبير في متابعة وحفظ التطورات التي ستكون عليها المنطقة في الفترة القادمة.

وأماط اللثام عن مشروع يجري العمل عليه باسم "صُنع في عسير" ليكون محضناً لكل صناعة وفكرة تراثية وتاريخية للمنطقة، ويعمل على دعم التوجهات الحكومية في دعم القدرات المحترفة واستثمار خصائص منطقة عسير وأعمال أهلها بشكل استثماري يعود عليهم بالنفع والفائدة.

بدوره، اعتبر رئيس نادي عسير الفوتوغرافي حسين القحطاني أن العمل التعاوني فيما بين الفوتوغرافيين والفوتوغرافيات يؤكد التوجه نحو حفظ كل موروث وتاريخ بشكل مصور تتناقله الأجيال وفق أعمال وتعاونات تجمع المحترفين بالهواة للوصول لعمل تشاركي بين النادي وجمعية الثقافة والفنون والجهات الحكومية والخاصة.

جمعية الثقافة والفنون بأبها ليالي الفوتوغرافيين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فنون أبها" تطلق ملتقاها الشتوي للفوتوغرافيين وتناقش مستقبل التصوير
سبق

(تصوير: ناجي الخلف): أطلقت جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء أمس، ملتقى "ليالي الفوتوغرافيين" الشتوي من خلال تنظيم ندوة عن مستقبل التصوير في منطقة عسير.

وتحدث في الندوة التي أقيمت في المدينة العالية بأبها، مدير الجمعية أحمد السروي ود. عيسى عسيري من هيئة تطوير عسير، ورئيس نادي عسير الفوتوغرافي حسين القحطاني.

وتناولت الندوة أبعاد ومستقبل التصوير، حيث ذكر مدير الجمعية أحمد السروي أن العمل التوثيقي يقوم عليه الفوتوغرافيون للمنطقة مما يحتم على جميع الجهات الحكومية والخاصة بذل جهود أكبر في تكوين صورة عميقة تعمل على إبراز المكونات السياحية والتراثية والحضارية.

وأشار إلى عمل الجمعية على دعم جميع المواهب الفوتوغرافية وتدريبهم وتعليمهم فنون التصوير من خلال لجنة مختصة بذلك، إضافة لتنظيم ملتقيين سنويين شتوي وآخر رمضاني يجمع جميع المواهب والمحترفين في مكان واحد؛ لتبادل الخبرات والقدرات لإخراج جيل من الجنسين يملكون فنيات وإمكانيات فوتوغرافية متميزة.

من جهته، أكد "عسيري" من هيئة تطوير منطقة عسير العمل على دور المصورين في استراتيجية المنطقة التي سيعلن عنها قريباً، حيث سيكون لهم دور كبير في متابعة وحفظ التطورات التي ستكون عليها المنطقة في الفترة القادمة.

وأماط اللثام عن مشروع يجري العمل عليه باسم "صُنع في عسير" ليكون محضناً لكل صناعة وفكرة تراثية وتاريخية للمنطقة، ويعمل على دعم التوجهات الحكومية في دعم القدرات المحترفة واستثمار خصائص منطقة عسير وأعمال أهلها بشكل استثماري يعود عليهم بالنفع والفائدة.

بدوره، اعتبر رئيس نادي عسير الفوتوغرافي حسين القحطاني أن العمل التعاوني فيما بين الفوتوغرافيين والفوتوغرافيات يؤكد التوجه نحو حفظ كل موروث وتاريخ بشكل مصور تتناقله الأجيال وفق أعمال وتعاونات تجمع المحترفين بالهواة للوصول لعمل تشاركي بين النادي وجمعية الثقافة والفنون والجهات الحكومية والخاصة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
05:33 PM

"فنون أبها" تطلق ملتقاها الشتوي للفوتوغرافيين وتناقش مستقبل التصوير

"السروي" يدعو للمساهمة في إبراز المكونات السياحية والتراثية والحضارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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(تصوير: ناجي الخلف): أطلقت جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء أمس، ملتقى "ليالي الفوتوغرافيين" الشتوي من خلال تنظيم ندوة عن مستقبل التصوير في منطقة عسير.

وتحدث في الندوة التي أقيمت في المدينة العالية بأبها، مدير الجمعية أحمد السروي ود. عيسى عسيري من هيئة تطوير عسير، ورئيس نادي عسير الفوتوغرافي حسين القحطاني.

وتناولت الندوة أبعاد ومستقبل التصوير، حيث ذكر مدير الجمعية أحمد السروي أن العمل التوثيقي يقوم عليه الفوتوغرافيون للمنطقة مما يحتم على جميع الجهات الحكومية والخاصة بذل جهود أكبر في تكوين صورة عميقة تعمل على إبراز المكونات السياحية والتراثية والحضارية.

وأشار إلى عمل الجمعية على دعم جميع المواهب الفوتوغرافية وتدريبهم وتعليمهم فنون التصوير من خلال لجنة مختصة بذلك، إضافة لتنظيم ملتقيين سنويين شتوي وآخر رمضاني يجمع جميع المواهب والمحترفين في مكان واحد؛ لتبادل الخبرات والقدرات لإخراج جيل من الجنسين يملكون فنيات وإمكانيات فوتوغرافية متميزة.

من جهته، أكد "عسيري" من هيئة تطوير منطقة عسير العمل على دور المصورين في استراتيجية المنطقة التي سيعلن عنها قريباً، حيث سيكون لهم دور كبير في متابعة وحفظ التطورات التي ستكون عليها المنطقة في الفترة القادمة.

وأماط اللثام عن مشروع يجري العمل عليه باسم "صُنع في عسير" ليكون محضناً لكل صناعة وفكرة تراثية وتاريخية للمنطقة، ويعمل على دعم التوجهات الحكومية في دعم القدرات المحترفة واستثمار خصائص منطقة عسير وأعمال أهلها بشكل استثماري يعود عليهم بالنفع والفائدة.

بدوره، اعتبر رئيس نادي عسير الفوتوغرافي حسين القحطاني أن العمل التعاوني فيما بين الفوتوغرافيين والفوتوغرافيات يؤكد التوجه نحو حفظ كل موروث وتاريخ بشكل مصور تتناقله الأجيال وفق أعمال وتعاونات تجمع المحترفين بالهواة للوصول لعمل تشاركي بين النادي وجمعية الثقافة والفنون والجهات الحكومية والخاصة.

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