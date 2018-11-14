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الولايات المتحدة تعيّن الجنرال "جون أبي زيد" سفيراً لدى الرياض

يتحدث اللغة العربية بطلاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه سيعيّن الجنرال جون أبي زيد؛ قائد القوات المتقاعد في الشرق الأوسط، سفيراً لدى المملكة العربية السعودية.

وذكر البيت الأبيض في بيان إعلامي، أن أبي زيد وهو من ولاية نيفادا يعمل حالياً زميلاً زائراً في مركز هوفر بجامعة ستانفورد، وكان كذلك مديراً لمركز محاربة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية.

يُشار إلى أن الجنرال جون أبي زيد؛ يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وتولى مناصب عسكرية عدة، من بينها قائد القيادة الأميركية الوسطى، وأشرف على حرب العراق في السنوات الأولى في عهد الرئيس جورج بوش.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الولايات المتحدة تعيّن الجنرال "جون أبي زيد" سفيراً لدى الرياض
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه سيعيّن الجنرال جون أبي زيد؛ قائد القوات المتقاعد في الشرق الأوسط، سفيراً لدى المملكة العربية السعودية.

وذكر البيت الأبيض في بيان إعلامي، أن أبي زيد وهو من ولاية نيفادا يعمل حالياً زميلاً زائراً في مركز هوفر بجامعة ستانفورد، وكان كذلك مديراً لمركز محاربة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية.

يُشار إلى أن الجنرال جون أبي زيد؛ يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وتولى مناصب عسكرية عدة، من بينها قائد القيادة الأميركية الوسطى، وأشرف على حرب العراق في السنوات الأولى في عهد الرئيس جورج بوش.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:25 AM

الولايات المتحدة تعيّن الجنرال "جون أبي زيد" سفيراً لدى الرياض

يتحدث اللغة العربية بطلاقة

A A A
خالد علي - الرياض
1
3,626

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أنه سيعيّن الجنرال جون أبي زيد؛ قائد القوات المتقاعد في الشرق الأوسط، سفيراً لدى المملكة العربية السعودية.

وذكر البيت الأبيض في بيان إعلامي، أن أبي زيد وهو من ولاية نيفادا يعمل حالياً زميلاً زائراً في مركز هوفر بجامعة ستانفورد، وكان كذلك مديراً لمركز محاربة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية.

يُشار إلى أن الجنرال جون أبي زيد؛ يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وتولى مناصب عسكرية عدة، من بينها قائد القيادة الأميركية الوسطى، وأشرف على حرب العراق في السنوات الأولى في عهد الرئيس جورج بوش.

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