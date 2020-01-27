فيديو يحبس الأنفاس.. أب يلقي بنفسه تحت عجلات قطار لإنقاذ ابنته

عقب سقوطها من على رصيف المشاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لأب قفز خلف ابنته عقب سقوطها من على رصيف المشاة بمحطة القطار بمدينة الإسماعيلية؛ لإنقاذها من الدهس تحت عجلات القطار.

وأظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظات احتضان الوالد لابنته على مسافة قريبة جداً من عجلات القطار؛ لحمايتها، وسط دعوات الموجودين بالمكان، ليتم إنقاذ الفتاة بالفعل بحسب شهود عيان.

وبحسب الشهود، فإن القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتاليتين، ظل خلالهما الأب محتضناً ابنته بشدة، حتى مر القطار ونزل الموجودون لإنقاذهما.

وقال أحد نشطاء مواقع التواصل: "صباح الخير.. بنت وقعت تحت القطر في محطة الإسماعيلية، وفي لحظة وبدون تردد أبوها حدف نفسه عليها، قبل ما القطار يوصل بثواني، وحضنها لحد ما القطار مرّ، الحمد لله الاتنين خرجوا مفيهمش خدش".