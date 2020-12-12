للحد من كورونا.. موريتانيا تُبقي على الإجراءات السابقة وتمدّد إغلاق المدارس

متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى إشعار آخر

قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا في موريتانيا، متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق، كما هي حتى اشعار آخر، ومواصلة إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد، حتى يوم الرابع من شهر يناير المقبل.

ورأت اللجنة التي اجتمعت اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني محمد بلال مسعود؛ لتقييم تطورات الوضعية الصحية في البلاد، توسع مجال العدوى وزيادة الوفيات، رغم الاستقرار الملحوظ للأرقام والنسب العامة حول مستويات تفشي الجائحة، حيث قررت تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل الحماية في حالة الوفاة الناتجة عن كوفيد19، داعية إلى الحرص على اتباع كل الإجراءات الصحية التي تمنع تفشي الفيروس في هذه المرحلة.

وطالبت اللجنة من المواطنين جميعاً، بالمساهمة الفاعلة في التصدّي لهذا الوباء.