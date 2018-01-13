بين الأخضر الشاب ودور الثمانية.. نقاط قطر

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم ثاني مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بمواجهة منتخب قطر في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت تايلاند (الواحدة والربع مساء بتوقيت السعودية) على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

ويملك الأخضر ثلاث نقاط؛ وضعته في الصدارة بعد تغلبه في المباراة الأولى على اليابان 2-1، فيما يملك منتخب قطر نقطة بعد تعادله مع سوريا.

وسيضمن الأخضر في حال فوزه التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.