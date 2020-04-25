بعد 3 أيام من إطلاقه .. هاوٍ روسي يخترق نظام اتصال القمر الصناعي الإيراني

"باشكوف" حدد الإشارة التي يعمل بها

نجح مواطن روسي مولع بالتقاط إشارات الراديو وشبكات الاتصال اللاسلكية، في اختراق القمر الصناعي العسكري الإيراني، بعد أيام قليلة من إطلاقه، والتقاط بعض إشاراته.

ونقلت "سبوتنيك" عن المواطن الروسي دميتري باشكوف، وهو أحد هواة علوم الفضاء، أن جهاز الإرسال الخاص بالقمر الصناعي الإيراني مشابه لأجهزة الإرسال المركبة على الأقمار الصناعية التابعة للصين وأوروبا.

وأوضح "باشكوف" أنه "بجهوده الفريدة استطاع خرق منظومة الاتصال التابعة للقمر الصناعي الإيراني وفك شفرته الأساسية للحماية".

وأضاف أنه "أصبح قادرًا على الحصول على كل المعلومات التي يرسلها القمر إلى الشبكة المرتبط بها في إيران".

وبين الهاوي الروسي أن إشارة القمر الصناعي الإيراني تعمل بتردد 400 ميغاهيرتز، وهذا يشير إلى وجود أوجه شبه مع الأقمار الصناعية التي تطلقها الصين والدول الأوروبية.

وأشار إلى أنه يجري تثبيت هذه المعدات على العديد من الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة، بما في ذلك أجهزة الطلاب التي تسمى "كابسات".

وكانت إيران قد أطلقت الأربعاء الماضي قمرًا صناعيًا عسكريًا إلى الفضاء؛ مما أثار موجة إدانات دولية لمخالفة عملية الإطلاق لالتزامات إيران الدولية.