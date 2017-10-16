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وفد أمريكي رفيع المستوى للضغط على "أردوغان" لوقف العملية العسكرية

نائب "ترامب" يجتمع معه غدًا

أوفدت الإدارة الأمريكية مسؤولين كبارًا إلى تركيا اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات طارئة؛ وذلك في محاولة لإقناع أنقرة بوقف الهجوم على شمال شرق سوريا، في حين سارعت قوات روسية إلى دخول منطقة أخلتها واشنطن بشكل مفاجئ.

ووصل روبرت أوبراين، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي منذ شهر، إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبيل محادثات غد بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لـ"رويترز".

وأسفر الانسحاب الأمريكي السريع عن سباق على الأرض بين تركيا وروسيا، اللتين صارتا القوتَين الأجنبيتَين بلا منازع في هذه المنطقة، لتقسيم المنطقة الكردية التي كانت تحظى بحماية أمريكية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب في سوريا المستمرة منذ ثمانية أعوام، أن قوات روسية عبرت نهر الفرات شمال سوريا، ووصلت إلى مشارف مدينة كوباني.

ترامب تركيا سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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وفد أمريكي رفيع المستوى للضغط على "أردوغان" لوقف العملية العسكرية
سبق

أوفدت الإدارة الأمريكية مسؤولين كبارًا إلى تركيا اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات طارئة؛ وذلك في محاولة لإقناع أنقرة بوقف الهجوم على شمال شرق سوريا، في حين سارعت قوات روسية إلى دخول منطقة أخلتها واشنطن بشكل مفاجئ.

ووصل روبرت أوبراين، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي منذ شهر، إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبيل محادثات غد بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لـ"رويترز".

وأسفر الانسحاب الأمريكي السريع عن سباق على الأرض بين تركيا وروسيا، اللتين صارتا القوتَين الأجنبيتَين بلا منازع في هذه المنطقة، لتقسيم المنطقة الكردية التي كانت تحظى بحماية أمريكية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب في سوريا المستمرة منذ ثمانية أعوام، أن قوات روسية عبرت نهر الفرات شمال سوريا، ووصلت إلى مشارف مدينة كوباني.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
08:31 PM

وفد أمريكي رفيع المستوى للضغط على "أردوغان" لوقف العملية العسكرية

نائب "ترامب" يجتمع معه غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوفدت الإدارة الأمريكية مسؤولين كبارًا إلى تركيا اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات طارئة؛ وذلك في محاولة لإقناع أنقرة بوقف الهجوم على شمال شرق سوريا، في حين سارعت قوات روسية إلى دخول منطقة أخلتها واشنطن بشكل مفاجئ.

ووصل روبرت أوبراين، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي منذ شهر، إلى تركيا للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبيل محادثات غد بين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقًا لـ"رويترز".

وأسفر الانسحاب الأمريكي السريع عن سباق على الأرض بين تركيا وروسيا، اللتين صارتا القوتَين الأجنبيتَين بلا منازع في هذه المنطقة، لتقسيم المنطقة الكردية التي كانت تحظى بحماية أمريكية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب في سوريا المستمرة منذ ثمانية أعوام، أن قوات روسية عبرت نهر الفرات شمال سوريا، ووصلت إلى مشارف مدينة كوباني.

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