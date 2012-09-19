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في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 730 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا

نسبة التعافي بلغت 91.4%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و19 وفاة، و2375 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 79 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 219 مصابًا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 730 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و19 وفاة، و2375 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 79 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 219 مصابًا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
05:07 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:22 AM

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 730 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا

نسبة التعافي بلغت 91.4%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و19 وفاة، و2375 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 79 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 219 مصابًا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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