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مؤتمر صحفي  بحضور 3 وزراء.. "القصبي": السعودية قوية بأبنائها وبناتها

"آل الشيخ": حريصون على استمرار العملية التعليمية.. و"السواحة": بنيتنا الرقمية متينة

قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن السعودية قوية بأبنائها وبناتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء التعليم والتجارة والإعلام والاتصالات.

ومن جهته، قال وزير الاتصالات لمهندس عبدالله بن عامر السواحة: البنية التحتية الرقمية متينة في السعودية.

وخلال المؤتمر، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: حريصون على استمرار العملية التعليمية.

ماجد بن عبدالله القصبي المملكة العربية السعودية عبدالله بن عامر السواحة حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤتمر صحفي  بحضور 3 وزراء.. "القصبي": السعودية قوية بأبنائها وبناتها
سبق

قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن السعودية قوية بأبنائها وبناتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء التعليم والتجارة والإعلام والاتصالات.

ومن جهته، قال وزير الاتصالات لمهندس عبدالله بن عامر السواحة: البنية التحتية الرقمية متينة في السعودية.

وخلال المؤتمر، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: حريصون على استمرار العملية التعليمية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:41 PM

مؤتمر صحفي  بحضور 3 وزراء.. "القصبي": السعودية قوية بأبنائها وبناتها

"آل الشيخ": حريصون على استمرار العملية التعليمية.. و"السواحة": بنيتنا الرقمية متينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,840

قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن السعودية قوية بأبنائها وبناتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء التعليم والتجارة والإعلام والاتصالات.

ومن جهته، قال وزير الاتصالات لمهندس عبدالله بن عامر السواحة: البنية التحتية الرقمية متينة في السعودية.

وخلال المؤتمر، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: حريصون على استمرار العملية التعليمية.

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