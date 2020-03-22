قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن السعودية قوية بأبنائها وبناتها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء التعليم والتجارة والإعلام والاتصالات. ومن جهته، قال وزير الاتصالات لمهندس عبدالله بن عامر السواحة: البنية التحتية الرقمية متينة في السعودية. وخلال المؤتمر، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: حريصون على استمرار العملية التعليمية.

مؤتمر صحفي بحضور 3 وزراء.. "القصبي": السعودية قوية بأبنائها وبناتها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-22 قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن السعودية قوية بأبنائها وبناتها.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء التعليم والتجارة والإعلام والاتصالات.



ومن جهته، قال وزير الاتصالات لمهندس عبدالله بن عامر السواحة: البنية التحتية الرقمية متينة في السعودية.



وخلال المؤتمر، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: حريصون على استمرار العملية التعليمية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 02:41 PM

مؤتمر صحفي بحضور 3 وزراء.. "القصبي": السعودية قوية بأبنائها وبناتها "آل الشيخ": حريصون على استمرار العملية التعليمية.. و"السواحة": بنيتنا الرقمية متينة





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قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن السعودية قوية بأبنائها وبناتها.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزراء التعليم والتجارة والإعلام والاتصالات.



ومن جهته، قال وزير الاتصالات لمهندس عبدالله بن عامر السواحة: البنية التحتية الرقمية متينة في السعودية.



وخلال المؤتمر، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: حريصون على استمرار العملية التعليمية.