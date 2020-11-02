"ترامب" أم "بايدن"؟ هذه توقعات أسواق الأسهم الموثوقة تاريخياً

خبراء يؤكدون أن توقعاتها اتسمت بالصحة على مدى عقود ماضية

أكد مراقبون أن أسواق الأسهم تتمتع بسجل حافل يمكن التعويل عليه لتحديد اسم الشخص الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالنظر إلى عقود من التوقعات التي كانت في غالبيتها صحيحة.

ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنه ومنذ الحرب العالمية الثانية، عندما كان ينخفض مؤشر S&P 500 في الأشهر الثلاثة التي تسبق تصويت نوفمبر خلال عام الانتخابات الرئاسية، يفقد الرئيس الحالي أو حزب الرئيس المنتهية ولايته الانتخابات بنسبة 88% من التوقعات.

وعلى الجانب المقابل، عندما كان مؤشر S&P 500 يرتفع خلال الفترة ذاتها، كان الرئيس الحالي أو الحزب المنتهية ولايته يفوز بنسبة 82%.

وكانت سوق الأسهم تتوقع فوز "ترامب"، حتى يوم الجمعة، قبل أن ينخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%، وكان هذا كافياً فقط لإعطاء مؤشر على أن "بايدن" يحافظ على فرصته للفوز، وإن كان ذلك بهامش ضئيل للغاية.

وقال كبير محللي الاستثمار في "سي أف آر أيه" سام ستوفال: هذا العام، أغلق مؤشر التوقع بشكل طفيف للغاية في المنطقة الحمراء خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضي، مما يعني، ولكن لا يضمن أن "بايدن" سيخرج منتصراً.

ويتطابق هذا التوقع مع توقعات وول ستريت، إذ يتوقع محللو "جولدمان ساكس"، حدوث "موجة زرقاء"، يستعيد فيها الديمقراطيون البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ويحافظون على سيطرتهم على مجلس النواب.

وكتب كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس"، جانٍ هاتزيوس، في تقرير الشهر الماضي: من المرجح أن تدفعنا هذه الموجة الزرقاء إلى رفع مستوى توقعاتنا.

وأضاف: الموجة الزرقاء سترفع بشكل حاد من احتمالية حزمة تحفيز مالي لا تقل عن تريليوني دولار بعد فترة وجيزة من الافتتاح في 20 يناير المقبل، وهو موعد تنصيب الرئيس الفائز بالانتخابات.

وأشار خبراء استراتيجيون في "جي بي مورجان" في يوليو، إلى أن الرأي المتفق عليه هو أن فوز الديمقراطيين في نوفمبر سيكون سلبياً للأسهم. ومع ذلك، وأضافوا: إننا نرى أن هذه النتيجة محايدة إلى إيجابية قليلاً.

وتنبأ الرئيس دونالد ترامب مراراً وتكراراً بأن الديمقراطيين سوف يدمرون الاقتصاد الأمريكي، وأن سوق الأسهم سوف ينهار إذا فازوا في نوفمبر.

ووجدت وكالة "موديز أناليتيكس" أن مقترحات "بايدن" الاقتصادية، إذا تم تفعيلها، ستخلق 7.4 ملايين وظيفة أكثر من تلك التي قد يقدمها "ترامب".

وقالت وكالة "موديز" إن الاقتصاد سيعود إلى التوظيف الكامل في النصف الثاني من عام 2022، أي قبل عامين تقريباً من خطة "ترامب".

وأظهر استطلاع للرؤساء التنفيذيين أجرته كلية "ييل" للإدارة في أواخر سبتمبر، أن 77% من المشاركين سيصوتون لصالح "بايدن"، وأن أكثر من 60% توقعوا فوزه.

في المقابل، كشف استطلاع آخر شمل 500 من أصحاب الأعمال و1000 مستثمر، أُجري في منتصف أكتوبر، أن 55% من أصحاب الأعمال أرادوا أن يفوز "ترامب"، بينما كان 51% من المستثمرين يدعمون "بايدن".