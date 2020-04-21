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تستمر حتى 8 مساء.. "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على عسير

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٨ مساءً، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تستمر حتى 8 مساء.. "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٨ مساءً، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير).

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
09:35 AM

تستمر حتى 8 مساء.. "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على عسير

تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية الأفقية

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
927

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٨ مساءً، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير).

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