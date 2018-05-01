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رغم الحر.. احذروا الاستحمام أكثر من مرة في اليوم الواحد

يزيل الطبقة الواقية من الدهون والبكتيريا المفيدة

حذر أطباء أمريكيون من تكرار الاستحمام في اليوم الواحد لأكثر من مرة؛ لما له من مخاطر صحية جسيمة على الإنسان.

وقال الخبير الطبي سولانا سيجال مورير: "الاستحمام المتكرر يزيل الطبقة الواقية من الدهون والبكتيريا المفيدة التي تعيش على جلد الإنسان"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ويؤكد العلماء أن الطبقة السطحية للجلد تحتوي على مضادات حيوية طبيعية تنقذنا من الميكروبات الخطرة. لكن الصابون وجميع أنواع مواد التنظيف الهلامية كالشامبو، تحتوي على مكونات كيميائية تدمر الحماية الطبيعية. وهذا ما يؤدي إلى جفاف الجلد وهشاشته، وهو ما يسمح للبكتيريا المسببة للأمراض باختراقه بسهولة.

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رغم الحر.. احذروا الاستحمام أكثر من مرة في اليوم الواحد
سبق

حذر أطباء أمريكيون من تكرار الاستحمام في اليوم الواحد لأكثر من مرة؛ لما له من مخاطر صحية جسيمة على الإنسان.

وقال الخبير الطبي سولانا سيجال مورير: "الاستحمام المتكرر يزيل الطبقة الواقية من الدهون والبكتيريا المفيدة التي تعيش على جلد الإنسان"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ويؤكد العلماء أن الطبقة السطحية للجلد تحتوي على مضادات حيوية طبيعية تنقذنا من الميكروبات الخطرة. لكن الصابون وجميع أنواع مواد التنظيف الهلامية كالشامبو، تحتوي على مكونات كيميائية تدمر الحماية الطبيعية. وهذا ما يؤدي إلى جفاف الجلد وهشاشته، وهو ما يسمح للبكتيريا المسببة للأمراض باختراقه بسهولة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:57 AM

رغم الحر.. احذروا الاستحمام أكثر من مرة في اليوم الواحد

يزيل الطبقة الواقية من الدهون والبكتيريا المفيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
27
43,068

حذر أطباء أمريكيون من تكرار الاستحمام في اليوم الواحد لأكثر من مرة؛ لما له من مخاطر صحية جسيمة على الإنسان.

وقال الخبير الطبي سولانا سيجال مورير: "الاستحمام المتكرر يزيل الطبقة الواقية من الدهون والبكتيريا المفيدة التي تعيش على جلد الإنسان"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ويؤكد العلماء أن الطبقة السطحية للجلد تحتوي على مضادات حيوية طبيعية تنقذنا من الميكروبات الخطرة. لكن الصابون وجميع أنواع مواد التنظيف الهلامية كالشامبو، تحتوي على مكونات كيميائية تدمر الحماية الطبيعية. وهذا ما يؤدي إلى جفاف الجلد وهشاشته، وهو ما يسمح للبكتيريا المسببة للأمراض باختراقه بسهولة.

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