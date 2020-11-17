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شاهد.. استقبال وعناية وخدمات تقدم للمصلين والمعتمرين

"سقيا زمزم" حاضرة.. وجهود رجال الأمن ورئاسة الحرمين متناغمة

تسعى رئاسة الحرمين الشريفين لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لزوار الحرم المكي الشريف من مصلين ومعتمرين، ومنها تقديم ماء زمزم بارد للمصلين أثناء تأديتهم للصلوات المفروضة بعد اعتماد تصريح تطبيق "اعتمرنا".

"سبق" وثقت جانباً من خدمة سقيا زمزم للمصلين؛ إذ تجوب عربات تحمل ماء زمزم بين صفوف المصلين قبيل الصلاة، وتقدم لهم ماء زمزم وفق الاحترازات عن طريق أكواب تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها.

تنساب العربات بين صفوف المصلين والمطبقين لإجراءات التباعد، ويتولى عدد من المشرفين تنظيم عملية السقيا، وضمان وصول ماء زمزم لكل مصلٍ يدخل المسجد الحرام وهم يلهجون بالدعاء أو قراءة القرآن عبر تطبيق الجوال.

ويتابع رجال الأمن بالحرم المكي وحراس الأمن تطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث التأكيد على المصلين بالجلوس، في أماكن الصلاة المخصصة وارتداء الكمام بالطريقة الصحيحة وتغطية كامل الفم والأنف.

وحددت مسارات ومخيمات لاستقبال المصلين والمعتمرين في المواقف التي تنتظر المصلين، ويتم التأكد قبل الدخول من وجود تصريح العمرة أو الصلاة ثم ينتظر الراغب في الصلاة أو العمرة بداخل مخيمات مكيفة ومهيأة بجميع الخدمات من مياه وعصائر، وينتقل بعدها إلى الباصات التي تتولى إيصالهم إلى المسجد الحرام لأداء عبادتهم.

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شاهد.. استقبال وعناية وخدمات تقدم للمصلين والمعتمرين
سبق

تسعى رئاسة الحرمين الشريفين لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لزوار الحرم المكي الشريف من مصلين ومعتمرين، ومنها تقديم ماء زمزم بارد للمصلين أثناء تأديتهم للصلوات المفروضة بعد اعتماد تصريح تطبيق "اعتمرنا".

"سبق" وثقت جانباً من خدمة سقيا زمزم للمصلين؛ إذ تجوب عربات تحمل ماء زمزم بين صفوف المصلين قبيل الصلاة، وتقدم لهم ماء زمزم وفق الاحترازات عن طريق أكواب تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها.

تنساب العربات بين صفوف المصلين والمطبقين لإجراءات التباعد، ويتولى عدد من المشرفين تنظيم عملية السقيا، وضمان وصول ماء زمزم لكل مصلٍ يدخل المسجد الحرام وهم يلهجون بالدعاء أو قراءة القرآن عبر تطبيق الجوال.

ويتابع رجال الأمن بالحرم المكي وحراس الأمن تطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث التأكيد على المصلين بالجلوس، في أماكن الصلاة المخصصة وارتداء الكمام بالطريقة الصحيحة وتغطية كامل الفم والأنف.

وحددت مسارات ومخيمات لاستقبال المصلين والمعتمرين في المواقف التي تنتظر المصلين، ويتم التأكد قبل الدخول من وجود تصريح العمرة أو الصلاة ثم ينتظر الراغب في الصلاة أو العمرة بداخل مخيمات مكيفة ومهيأة بجميع الخدمات من مياه وعصائر، وينتقل بعدها إلى الباصات التي تتولى إيصالهم إلى المسجد الحرام لأداء عبادتهم.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
07:42 PM

شاهد.. استقبال وعناية وخدمات تقدم للمصلين والمعتمرين

"سقيا زمزم" حاضرة.. وجهود رجال الأمن ورئاسة الحرمين متناغمة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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تسعى رئاسة الحرمين الشريفين لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لزوار الحرم المكي الشريف من مصلين ومعتمرين، ومنها تقديم ماء زمزم بارد للمصلين أثناء تأديتهم للصلوات المفروضة بعد اعتماد تصريح تطبيق "اعتمرنا".

"سبق" وثقت جانباً من خدمة سقيا زمزم للمصلين؛ إذ تجوب عربات تحمل ماء زمزم بين صفوف المصلين قبيل الصلاة، وتقدم لهم ماء زمزم وفق الاحترازات عن طريق أكواب تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها.

تنساب العربات بين صفوف المصلين والمطبقين لإجراءات التباعد، ويتولى عدد من المشرفين تنظيم عملية السقيا، وضمان وصول ماء زمزم لكل مصلٍ يدخل المسجد الحرام وهم يلهجون بالدعاء أو قراءة القرآن عبر تطبيق الجوال.

ويتابع رجال الأمن بالحرم المكي وحراس الأمن تطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث التأكيد على المصلين بالجلوس، في أماكن الصلاة المخصصة وارتداء الكمام بالطريقة الصحيحة وتغطية كامل الفم والأنف.

وحددت مسارات ومخيمات لاستقبال المصلين والمعتمرين في المواقف التي تنتظر المصلين، ويتم التأكد قبل الدخول من وجود تصريح العمرة أو الصلاة ثم ينتظر الراغب في الصلاة أو العمرة بداخل مخيمات مكيفة ومهيأة بجميع الخدمات من مياه وعصائر، وينتقل بعدها إلى الباصات التي تتولى إيصالهم إلى المسجد الحرام لأداء عبادتهم.

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