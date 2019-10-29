شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة. وألقى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة، وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوهاً بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار. وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتما بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة، ولما تقدمه من إمكانات؛ من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

ولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-29 شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة.

وألقى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة، وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوهاً بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار.

وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتما بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة، ولما تقدمه من إمكانات؛ من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 07:40 PM

ولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 وسط حضور كبير لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم





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شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة.

وألقى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة، وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوهاً بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار.

وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتما بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة، ولما تقدمه من إمكانات؛ من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.