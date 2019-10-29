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ولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019

وسط حضور كبير لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة.
وألقى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة، وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوهاً بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار.
وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتما بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة، ولما تقدمه من إمكانات؛ من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منتدى مستقبل الاستثمار مبادرة مستقبل الاستثمار 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019
سبق

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة.
وألقى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة، وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوهاً بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار.
وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتما بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة، ولما تقدمه من إمكانات؛ من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
07:40 PM

ولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019

وسط حضور كبير لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة.
وألقى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة، وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوهاً بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار.
وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتما بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة، ولما تقدمه من إمكانات؛ من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

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