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مركز صحي الخرائق يطلق حملة تطعيم ميدانية

بمشاركة فِرقة إسعافية وممارسين صحيين

أطلق مركز صحي الخرائق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية أمس الجمعة الموافق ١٤٤٠/ ٣/ ١ في تمام الساعة العاشرة صباحًا مستهدفة المصلين في جامع الملك خالد بقرية الحمادين.

وتهدف الحملة إلى تطعيم المصلين ضد "الإنفلونزا الموسمية".

هذا، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس قد وجَّه بتنفيذ حملة شاملة للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" بجوامع الطائف أمس الجمعة ٣/ ١.

وقد أوضح مدير مركز صحي الخرائق، الأخصائي/ عبدالله مطلق المفرجي، أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وجميع أطفال الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، والمصابين بالأمراض المزمنة، والممارسين الصحيين.. وهو متاح أيضًا لجميع الفئات العمرية الأخرى التي لديها الرغبة بالتطعيم.

وأضاف بأن تطعيم الإنفلونزا يحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، ويقلل من احتمالية الإصابة بمضاعفات المرض الخطيرة –لا قدر الله-، وأن الحل الأمثل هو أخذ لقاح التطعيم للحد من انتشار مضاعفات الإنفلونزا.

كما وجَّه مدير الخرائق شكره وتقديره لمدير إدارة الصحة العامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الأستاذ محمد الحسيكي؛ وذلك لجهوده في مساندة جهود الحملة، والحرص والاهتمام بنجاح الحملة، ومساندة إدارة المجتمع لتلبية احتياجات الحملة كافة.

وأخيرًا قدم الشكر الجزيل لطاقم العمل الذي قام بالمهمة.. جعلها الله موازين حسناتهم.

الجدير بالذكر أن من تم تطعيمهم خلال حملة هذا اليوم أكثر من ١٠٠ شخص مواطن ومقيم.

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مركز صحي الخرائق يطلق حملة تطعيم ميدانية
سبق

أطلق مركز صحي الخرائق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية أمس الجمعة الموافق ١٤٤٠/ ٣/ ١ في تمام الساعة العاشرة صباحًا مستهدفة المصلين في جامع الملك خالد بقرية الحمادين.

وتهدف الحملة إلى تطعيم المصلين ضد "الإنفلونزا الموسمية".

هذا، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس قد وجَّه بتنفيذ حملة شاملة للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" بجوامع الطائف أمس الجمعة ٣/ ١.

وقد أوضح مدير مركز صحي الخرائق، الأخصائي/ عبدالله مطلق المفرجي، أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وجميع أطفال الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، والمصابين بالأمراض المزمنة، والممارسين الصحيين.. وهو متاح أيضًا لجميع الفئات العمرية الأخرى التي لديها الرغبة بالتطعيم.

وأضاف بأن تطعيم الإنفلونزا يحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، ويقلل من احتمالية الإصابة بمضاعفات المرض الخطيرة –لا قدر الله-، وأن الحل الأمثل هو أخذ لقاح التطعيم للحد من انتشار مضاعفات الإنفلونزا.

كما وجَّه مدير الخرائق شكره وتقديره لمدير إدارة الصحة العامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الأستاذ محمد الحسيكي؛ وذلك لجهوده في مساندة جهود الحملة، والحرص والاهتمام بنجاح الحملة، ومساندة إدارة المجتمع لتلبية احتياجات الحملة كافة.

وأخيرًا قدم الشكر الجزيل لطاقم العمل الذي قام بالمهمة.. جعلها الله موازين حسناتهم.

الجدير بالذكر أن من تم تطعيمهم خلال حملة هذا اليوم أكثر من ١٠٠ شخص مواطن ومقيم.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
12:34 AM

مركز صحي الخرائق يطلق حملة تطعيم ميدانية

بمشاركة فِرقة إسعافية وممارسين صحيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلق مركز صحي الخرائق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية أمس الجمعة الموافق ١٤٤٠/ ٣/ ١ في تمام الساعة العاشرة صباحًا مستهدفة المصلين في جامع الملك خالد بقرية الحمادين.

وتهدف الحملة إلى تطعيم المصلين ضد "الإنفلونزا الموسمية".

هذا، وكان مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس قد وجَّه بتنفيذ حملة شاملة للتطعيم ضد "الإنفلونزا الموسمية" بجوامع الطائف أمس الجمعة ٣/ ١.

وقد أوضح مدير مركز صحي الخرائق، الأخصائي/ عبدالله مطلق المفرجي، أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وجميع أطفال الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، والمصابين بالأمراض المزمنة، والممارسين الصحيين.. وهو متاح أيضًا لجميع الفئات العمرية الأخرى التي لديها الرغبة بالتطعيم.

وأضاف بأن تطعيم الإنفلونزا يحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، ويقلل من احتمالية الإصابة بمضاعفات المرض الخطيرة –لا قدر الله-، وأن الحل الأمثل هو أخذ لقاح التطعيم للحد من انتشار مضاعفات الإنفلونزا.

كما وجَّه مدير الخرائق شكره وتقديره لمدير إدارة الصحة العامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الأستاذ محمد الحسيكي؛ وذلك لجهوده في مساندة جهود الحملة، والحرص والاهتمام بنجاح الحملة، ومساندة إدارة المجتمع لتلبية احتياجات الحملة كافة.

وأخيرًا قدم الشكر الجزيل لطاقم العمل الذي قام بالمهمة.. جعلها الله موازين حسناتهم.

الجدير بالذكر أن من تم تطعيمهم خلال حملة هذا اليوم أكثر من ١٠٠ شخص مواطن ومقيم.

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