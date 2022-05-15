6 مدن سعودية تسجل 1734 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام والهفوف

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والهفوف" 1734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2307 حالة.

وتوزعت الـ1734حالة على: جدة 444، ومكة 443، والرياض 419 والمدينة 152، والهفوف 128 حالة؛ فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن إلى 49176 حالة؛ منها 27015 حالة نشطة، و167 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 21869 حالة؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 292 حالة وفاة.