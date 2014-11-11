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مليون تأشيرة وأكثر من 800 ألف معتمر يصلون المملكة

حتى نهاية 12 ربيع الأول الجاري

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن صدور 1,050,665 ، وذلك حتى نهاية يوم 12 ربيع الأول 1440، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 838,464 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 298,002 معتمرًا.

وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 806,251 معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 32,210 معتمرًا، في حين وصل ثلاثة معتمرين عبر المنافذ البحرية.

وسجلت الإحصاءات مغادرة 540,462 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي "مقام"، والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

ويتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مليون تأشيرة وأكثر من 800 ألف معتمر يصلون المملكة
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن صدور 1,050,665 ، وذلك حتى نهاية يوم 12 ربيع الأول 1440، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 838,464 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 298,002 معتمرًا.

وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 806,251 معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 32,210 معتمرًا، في حين وصل ثلاثة معتمرين عبر المنافذ البحرية.

وسجلت الإحصاءات مغادرة 540,462 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي "مقام"، والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

ويتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
03:00 PM

مليون تأشيرة وأكثر من 800 ألف معتمر يصلون المملكة

حتى نهاية 12 ربيع الأول الجاري

A A A
حمد الفراج - الرياض
2
476

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن صدور 1,050,665 ، وذلك حتى نهاية يوم 12 ربيع الأول 1440، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 838,464 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 298,002 معتمرًا.

وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 806,251 معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 32,210 معتمرًا، في حين وصل ثلاثة معتمرين عبر المنافذ البحرية.

وسجلت الإحصاءات مغادرة 540,462 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي "مقام"، والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

ويتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

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