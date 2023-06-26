الاتحاد يقترب من ضم مهاجم التعاون "عبد الفتاح آدم"

وسط سباق هلالي نصراوي

تسعى إدارة نادي الاتحاد لضم مهاجم التعاون "عبدالفتاح آدم" لصفوف الفريق الكروي الأول، بعد التنسيق مع المدير الفني للفريق سييرا.

وتهدف إدارة الاتحاد بقيادة الرئيس أنمار الحائلي إلى دعم صفوف الفريق الأول بلاعبين مميزين - محليين - خلال فترة "الميركاتو الصيفي"، على ألا يتجاوز التعاقد مع محترفين أجانب اثنين.

يذكر أن المفاوضات الاتحادية التعاونية لضم آدم لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وسط سباق هلالي - نصراوي لخطف اللاعب.

