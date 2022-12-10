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القبض على 4 مخالفين وبرفقتهم امرأة.. و "المجاهدين": حملاتنا مستمرة

​تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص

ألقى رجال وحدة المجاهدين بمحافظة تربة، ظهر اليوم، القبض على أربعة من العمالة الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل وبرفقتهم امرأة، حيث تمت مداهمتهم في أحد المراكز التابعة للمحافظة، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك ضمن توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومتابعة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبقيادة ميدانية من رئيس وحدة المجاهدين بتربة فيحان بن سلطان البعاج.

وتؤدي وحدة المجاهدين الكثير من المهام الأمنية من أهمها: المشاركة في حفظ الأمن، ومنع دخول وخروج المتسللين والمخالفين والمهربين من خلال انتشار الدوريات، ونقاط الضبط المنتشرة بداخل المناطق والطرق الترابية وغير الرسمية.

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القبض على 4 مخالفين وبرفقتهم امرأة.. و "المجاهدين": حملاتنا مستمرة
سبق

ألقى رجال وحدة المجاهدين بمحافظة تربة، ظهر اليوم، القبض على أربعة من العمالة الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل وبرفقتهم امرأة، حيث تمت مداهمتهم في أحد المراكز التابعة للمحافظة، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك ضمن توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومتابعة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبقيادة ميدانية من رئيس وحدة المجاهدين بتربة فيحان بن سلطان البعاج.

وتؤدي وحدة المجاهدين الكثير من المهام الأمنية من أهمها: المشاركة في حفظ الأمن، ومنع دخول وخروج المتسللين والمخالفين والمهربين من خلال انتشار الدوريات، ونقاط الضبط المنتشرة بداخل المناطق والطرق الترابية وغير الرسمية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
08:19 PM

القبض على 4 مخالفين وبرفقتهم امرأة.. و "المجاهدين": حملاتنا مستمرة

​تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص

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متعب البقمي - تربة
2
15,105

ألقى رجال وحدة المجاهدين بمحافظة تربة، ظهر اليوم، القبض على أربعة من العمالة الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل وبرفقتهم امرأة، حيث تمت مداهمتهم في أحد المراكز التابعة للمحافظة، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك ضمن توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومتابعة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبقيادة ميدانية من رئيس وحدة المجاهدين بتربة فيحان بن سلطان البعاج.

وتؤدي وحدة المجاهدين الكثير من المهام الأمنية من أهمها: المشاركة في حفظ الأمن، ومنع دخول وخروج المتسللين والمخالفين والمهربين من خلال انتشار الدوريات، ونقاط الضبط المنتشرة بداخل المناطق والطرق الترابية وغير الرسمية.

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