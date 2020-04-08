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طبيب أوكراني يسلِّط الضوء على آثار خطيرة للعزلة الذاتية الطويلة

دعا إلى ممارسة التمارين الرياضية

تحدَّث يفغيني كوماروفسكي، الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية الأوكراني المعروف، إلى المشاهدين عن آثار سلبية، يمكن أن تسفر عنها العزلة الذاتية الطويلة.

ودعا الطبيب كل مَن فُرضت عليه العزلة الذاتية أو الحجر الصحي لمدة طويلة إلى المزيد من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها داخل المنزل.

وحذَّر الطبيب من تطوُّر السمنة في حال التقليص السريع للضغط البدني على جسم الإنسان المعزول في منزله. ونصح الطبيب المشاهدين بعدم الإفراط في الأكل والمسكرات، كما نصح بالاستفادة من وقت الفراغ للتواصل مع ذويهم.

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طبيب أوكراني يسلِّط الضوء على آثار خطيرة للعزلة الذاتية الطويلة
سبق

تحدَّث يفغيني كوماروفسكي، الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية الأوكراني المعروف، إلى المشاهدين عن آثار سلبية، يمكن أن تسفر عنها العزلة الذاتية الطويلة.

ودعا الطبيب كل مَن فُرضت عليه العزلة الذاتية أو الحجر الصحي لمدة طويلة إلى المزيد من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها داخل المنزل.

وحذَّر الطبيب من تطوُّر السمنة في حال التقليص السريع للضغط البدني على جسم الإنسان المعزول في منزله. ونصح الطبيب المشاهدين بعدم الإفراط في الأكل والمسكرات، كما نصح بالاستفادة من وقت الفراغ للتواصل مع ذويهم.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:45 PM

طبيب أوكراني يسلِّط الضوء على آثار خطيرة للعزلة الذاتية الطويلة

دعا إلى ممارسة التمارين الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,961

تحدَّث يفغيني كوماروفسكي، الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية الأوكراني المعروف، إلى المشاهدين عن آثار سلبية، يمكن أن تسفر عنها العزلة الذاتية الطويلة.

ودعا الطبيب كل مَن فُرضت عليه العزلة الذاتية أو الحجر الصحي لمدة طويلة إلى المزيد من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها داخل المنزل.

وحذَّر الطبيب من تطوُّر السمنة في حال التقليص السريع للضغط البدني على جسم الإنسان المعزول في منزله. ونصح الطبيب المشاهدين بعدم الإفراط في الأكل والمسكرات، كما نصح بالاستفادة من وقت الفراغ للتواصل مع ذويهم.

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