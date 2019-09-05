تنطلق غداً الجمعة فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي والذي يُقام خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي. وسيقام المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، ويشارك فيه نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية، فيما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين. من جانبها، أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رفيف الجريفاني إلى أن من أهم محاور المؤتمر بحث آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على أهم التقنيات الحديثة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، كما سيناقش المؤتمر من خلال جلسات علمية متخصصة في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية ومنها أمراض الجهاز الهيكلي العظمي، وصحة المرأة، والأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، والأمراض العصبية، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، وأمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها. ودعت الدكتورة "الجريفاني" الممارسين الصحيين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بالعلاج الطبيعي والتأهيل للمشاركة في المؤتمر. يُشار إلى أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات. وتضم 12 فرعًا متوزعة في جميع مناطق المملكة، وينتمي للجمعية نحو 1500 عضو.

انطلاق مؤتمر العلاج الطبيعي في الرياض..غداً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-05 تنطلق غداً الجمعة فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي والذي يُقام خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.



وسيقام المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، ويشارك فيه نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية، فيما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين.



من جانبها، أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رفيف الجريفاني إلى أن من أهم محاور المؤتمر بحث آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على أهم التقنيات الحديثة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، كما سيناقش المؤتمر من خلال جلسات علمية متخصصة في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية ومنها أمراض الجهاز الهيكلي العظمي، وصحة المرأة، والأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، والأمراض العصبية، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، وأمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها.



ودعت الدكتورة "الجريفاني" الممارسين الصحيين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بالعلاج الطبيعي والتأهيل للمشاركة في المؤتمر.



يُشار إلى أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات. وتضم 12 فرعًا متوزعة في جميع مناطق المملكة، وينتمي للجمعية نحو 1500 عضو.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 06:32 PM

انطلاق مؤتمر العلاج الطبيعي في الرياض..غداً يشارك فيه نخبة من المتحدثين و"التخصصات" تعتمد 30 ساعة





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تنطلق غداً الجمعة فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي والذي يُقام خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر 2019م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.



وسيقام المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، ويشارك فيه نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية، فيما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين.



من جانبها، أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رفيف الجريفاني إلى أن من أهم محاور المؤتمر بحث آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على أهم التقنيات الحديثة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، كما سيناقش المؤتمر من خلال جلسات علمية متخصصة في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي الفرعية ومنها أمراض الجهاز الهيكلي العظمي، وصحة المرأة، والأمراض السرطانية والوذمة الليمفاوية، والأمراض العصبية، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، وأمراض الأطفال، والإصابات الرياضية وطرق تأهيلها.



ودعت الدكتورة "الجريفاني" الممارسين الصحيين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بالعلاج الطبيعي والتأهيل للمشاركة في المؤتمر.



يُشار إلى أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات. وتضم 12 فرعًا متوزعة في جميع مناطق المملكة، وينتمي للجمعية نحو 1500 عضو.