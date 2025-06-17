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الرئيس التنفيذي لـ "سبيماكو الدوائية": حققنا إيرادات قياسية في الربع الأول

على الرغم من التحديات الحالية.. بزيادة بلغت 8% للفترة المماثلة من2019م

سجلت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية، إيرادات قياسية في الربع الأول من عام 2020م، حيث بلغت الإيرادات 479 مليون ريال مقارنة بإيرادات 444 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2019م بزيادة بلغت 8%. كما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بنسبة 11% مقارنة بنسبة 3% للفترة المماثلة من عام 2019م، وصافي ربح بنسبة 9% مقارنة بصافي خسارة بنسبة 6% للفترة المماثلة من عام 2019م.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن سلطان السلطان، إلى أنه على الرغم من توقف الصادرات للأسواق الخارجية في نهاية الربع الأول بسبب جائحة كورونا إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق أرقاماً قياسية جديدة تسجل في تاريخها، وأكد احتفاظ سبيماكو الدوائية بالمركز الأول في مبيعات القطاعين العام والخاص في المملكة بحصة سوقية تجاوزت 6.4% من إجمالي مبيعات سوق الدواء السعودي مقارنة بنسبة 5.1% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ عدد الوحدات المنتجة خلال الربع الأول أكثر من 413 مليون وحدة علاجية بمختلف الأشكال الصيدلانية بارتفاع 38.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونوّه السلطان، بثقة الممارسين الصحيين التي انعكست في نمو عدد الوصفات الطبية التي بلغت 3.6 مليون وصفة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 430 ألف وصفة وبنسبة نمو قدرها 13.5% بفارق ما يقارب مليون وصفة طبية عن أقرب شركة منافسة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم مبيعات سوق الدواء السعودي (بقطاعيه العام والخاص) خلال الربع الأول 2020م، بلغ 9.8 مليار ريال سعودي بنسبة نمو 7% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس التنفيذي لـ "سبيماكو الدوائية": حققنا إيرادات قياسية في الربع الأول
سبق

سجلت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية، إيرادات قياسية في الربع الأول من عام 2020م، حيث بلغت الإيرادات 479 مليون ريال مقارنة بإيرادات 444 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2019م بزيادة بلغت 8%. كما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بنسبة 11% مقارنة بنسبة 3% للفترة المماثلة من عام 2019م، وصافي ربح بنسبة 9% مقارنة بصافي خسارة بنسبة 6% للفترة المماثلة من عام 2019م.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن سلطان السلطان، إلى أنه على الرغم من توقف الصادرات للأسواق الخارجية في نهاية الربع الأول بسبب جائحة كورونا إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق أرقاماً قياسية جديدة تسجل في تاريخها، وأكد احتفاظ سبيماكو الدوائية بالمركز الأول في مبيعات القطاعين العام والخاص في المملكة بحصة سوقية تجاوزت 6.4% من إجمالي مبيعات سوق الدواء السعودي مقارنة بنسبة 5.1% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ عدد الوحدات المنتجة خلال الربع الأول أكثر من 413 مليون وحدة علاجية بمختلف الأشكال الصيدلانية بارتفاع 38.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونوّه السلطان، بثقة الممارسين الصحيين التي انعكست في نمو عدد الوصفات الطبية التي بلغت 3.6 مليون وصفة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 430 ألف وصفة وبنسبة نمو قدرها 13.5% بفارق ما يقارب مليون وصفة طبية عن أقرب شركة منافسة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم مبيعات سوق الدواء السعودي (بقطاعيه العام والخاص) خلال الربع الأول 2020م، بلغ 9.8 مليار ريال سعودي بنسبة نمو 7% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:40 PM

الرئيس التنفيذي لـ "سبيماكو الدوائية": حققنا إيرادات قياسية في الربع الأول

على الرغم من التحديات الحالية.. بزيادة بلغت 8% للفترة المماثلة من2019م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية، إيرادات قياسية في الربع الأول من عام 2020م، حيث بلغت الإيرادات 479 مليون ريال مقارنة بإيرادات 444 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2019م بزيادة بلغت 8%. كما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بنسبة 11% مقارنة بنسبة 3% للفترة المماثلة من عام 2019م، وصافي ربح بنسبة 9% مقارنة بصافي خسارة بنسبة 6% للفترة المماثلة من عام 2019م.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن سلطان السلطان، إلى أنه على الرغم من توقف الصادرات للأسواق الخارجية في نهاية الربع الأول بسبب جائحة كورونا إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق أرقاماً قياسية جديدة تسجل في تاريخها، وأكد احتفاظ سبيماكو الدوائية بالمركز الأول في مبيعات القطاعين العام والخاص في المملكة بحصة سوقية تجاوزت 6.4% من إجمالي مبيعات سوق الدواء السعودي مقارنة بنسبة 5.1% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ عدد الوحدات المنتجة خلال الربع الأول أكثر من 413 مليون وحدة علاجية بمختلف الأشكال الصيدلانية بارتفاع 38.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونوّه السلطان، بثقة الممارسين الصحيين التي انعكست في نمو عدد الوصفات الطبية التي بلغت 3.6 مليون وصفة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 430 ألف وصفة وبنسبة نمو قدرها 13.5% بفارق ما يقارب مليون وصفة طبية عن أقرب شركة منافسة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم مبيعات سوق الدواء السعودي (بقطاعيه العام والخاص) خلال الربع الأول 2020م، بلغ 9.8 مليار ريال سعودي بنسبة نمو 7% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

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