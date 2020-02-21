النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ هيئة المواصفات يلتقي بقادة 19 شركة عالمية

لتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون والعمل المشترك

بَحثَ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، مؤخرًا، وعدد من قياديي الهيئة، سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية، مع وفد من قياديي أكثر من 19 شركة عالمية.

والتقى محافظ هيئة المواصفات بوفد مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG)، والذي شارك فيه نخبة من كبار مسؤولي الشركات العالمية أعضاء المجموعة؛ لمناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في مجال المواصفات واللوائح الفنية.

وأعرب المحافظ، عن سعي الهيئة الحثيث في تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل دور هذا القطاع في دفع مسيرة التنمية في المملكة، في ظل ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية.

وشهد اللقاء، جلسة نقاشية استعرض خلالها فريق مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات بعض التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض دور وجهود هيئة المواصفات في دعم وتمكين القطاع الخاص وحرصها على الاستماع دومًا لهموم القطاع والعمل على وضع الحلول الممكنة واستدامة التعاون الإيجابي.

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس سعد القصبي مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات MCBG

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ هيئة المواصفات يلتقي بقادة 19 شركة عالمية
سبق

بَحثَ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، مؤخرًا، وعدد من قياديي الهيئة، سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية، مع وفد من قياديي أكثر من 19 شركة عالمية.

والتقى محافظ هيئة المواصفات بوفد مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG)، والذي شارك فيه نخبة من كبار مسؤولي الشركات العالمية أعضاء المجموعة؛ لمناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في مجال المواصفات واللوائح الفنية.

وأعرب المحافظ، عن سعي الهيئة الحثيث في تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل دور هذا القطاع في دفع مسيرة التنمية في المملكة، في ظل ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية.

وشهد اللقاء، جلسة نقاشية استعرض خلالها فريق مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات بعض التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض دور وجهود هيئة المواصفات في دعم وتمكين القطاع الخاص وحرصها على الاستماع دومًا لهموم القطاع والعمل على وضع الحلول الممكنة واستدامة التعاون الإيجابي.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
07:23 PM

محافظ هيئة المواصفات يلتقي بقادة 19 شركة عالمية

لتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون والعمل المشترك

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
431

بَحثَ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، مؤخرًا، وعدد من قياديي الهيئة، سبل تعزيز دور القطاع الخاص في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية، مع وفد من قياديي أكثر من 19 شركة عالمية.

والتقى محافظ هيئة المواصفات بوفد مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG)، والذي شارك فيه نخبة من كبار مسؤولي الشركات العالمية أعضاء المجموعة؛ لمناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في مجال المواصفات واللوائح الفنية.

وأعرب المحافظ، عن سعي الهيئة الحثيث في تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل دور هذا القطاع في دفع مسيرة التنمية في المملكة، في ظل ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية.

وشهد اللقاء، جلسة نقاشية استعرض خلالها فريق مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات بعض التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض دور وجهود هيئة المواصفات في دعم وتمكين القطاع الخاص وحرصها على الاستماع دومًا لهموم القطاع والعمل على وضع الحلول الممكنة واستدامة التعاون الإيجابي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,494
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,845

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة