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طيلة العشر الأواخر.. "الفيصل" يوجه بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن

في الساحات ومحطات الانتظار نظراً لضيق الوقت بين صلاتَيّ التهجد والفجر

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، لجنة السقاية والرفادة بالإمارة البارحة، بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات نظراً لضيق الوقت بين صلاتَيّ التهجد والفجر، وذلك بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.

وتنظم لجنة السقاية والرفادة الجهات مقدمة الطعام الخيري، وتتابعها، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.

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طيلة العشر الأواخر.. "الفيصل" يوجه بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن
سبق

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، لجنة السقاية والرفادة بالإمارة البارحة، بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات نظراً لضيق الوقت بين صلاتَيّ التهجد والفجر، وذلك بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.

وتنظم لجنة السقاية والرفادة الجهات مقدمة الطعام الخيري، وتتابعها، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
08:37 PM

طيلة العشر الأواخر.. "الفيصل" يوجه بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن

في الساحات ومحطات الانتظار نظراً لضيق الوقت بين صلاتَيّ التهجد والفجر

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
10
5,196

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، لجنة السقاية والرفادة بالإمارة البارحة، بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات نظراً لضيق الوقت بين صلاتَيّ التهجد والفجر، وذلك بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.

وتنظم لجنة السقاية والرفادة الجهات مقدمة الطعام الخيري، وتتابعها، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.

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