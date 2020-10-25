صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح امس الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية
المالكي: لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح امس الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-25
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
01:03 AM
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية
المالكي: لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح امس الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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