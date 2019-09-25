كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فِرَق الاستكشاف والمكافحة الميدانية، تَمَكّنت من استكشاف 47000 هكتار، ومعالجة 1500 هكتار في 25 موقعًا؛ وذلك خلال الفترة 13- 20 سبتمبر الجاري. وأوضحت أن عمليات الاستكشاف تمت في مناطق الساحل الجنوبي الغربي بالمملكة ما بين الليث وجازان؛ بما في ذلك تهامة الباحة (محافظتيْ قلوة والمخواة)، وساحل عسير. وتتركز المكافحة في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الليث، ومنطقة جازان بمحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة. وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة بالمحافظات الساحلية بجازان، وقد أدت إلى منع وصول مجاميع الدبا للأطوار الأخيرة وحدوث الانسلاخ، وتستمر المكافحة في محافظة الليث في شرق وجنوب المحافظة على مجاميع صغيرة من الدبا. وشوهدت في محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة، أعدادٌ من الجراد الصحراوي الانفرادي المشتت، مع أعداد من الدبا بكمية قليلة جدًّا. وأكدت أن التقارير الميدانية سجّلت ظروفًا بيئيةً مُلائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة؛ وهذا سوف يسمح بمزيد من التحسن في الرطوبة الأرضية ليتوفر الغطاء النباتي الجيد، كما سوف يسمح بظهور المزيد من أعداد الجراد الصحراوي وحدوث التكاثر. يُذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م؛ حيث ينفّذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة؛ لصدّ غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة؛ وذلك للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

"البيئة" تكافح الجراد الصحراوي وتُعالج 1500 هكتار وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-25 كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فِرَق الاستكشاف والمكافحة الميدانية، تَمَكّنت من استكشاف 47000 هكتار، ومعالجة 1500 هكتار في 25 موقعًا؛ وذلك خلال الفترة 13- 20 سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن عمليات الاستكشاف تمت في مناطق الساحل الجنوبي الغربي بالمملكة ما بين الليث وجازان؛ بما في ذلك تهامة الباحة (محافظتيْ قلوة والمخواة)، وساحل عسير. وتتركز المكافحة في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الليث، ومنطقة جازان بمحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة بالمحافظات الساحلية بجازان، وقد أدت إلى منع وصول مجاميع الدبا للأطوار الأخيرة وحدوث الانسلاخ، وتستمر المكافحة في محافظة الليث في شرق وجنوب المحافظة على مجاميع صغيرة من الدبا.

وشوهدت في محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة، أعدادٌ من الجراد الصحراوي الانفرادي المشتت، مع أعداد من الدبا بكمية قليلة جدًّا.

وأكدت أن التقارير الميدانية سجّلت ظروفًا بيئيةً مُلائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة؛ وهذا سوف يسمح بمزيد من التحسن في الرطوبة الأرضية ليتوفر الغطاء النباتي الجيد، كما سوف يسمح بظهور المزيد من أعداد الجراد الصحراوي وحدوث التكاثر.

يُذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م؛ حيث ينفّذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة؛ لصدّ غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة؛ وذلك للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 01:15 PM

"البيئة" تكافح الجراد الصحراوي وتُعالج 1500 هكتار تمت في مناطق الساحل الجنوبي الغربي ما بين الليث وجازان





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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فِرَق الاستكشاف والمكافحة الميدانية، تَمَكّنت من استكشاف 47000 هكتار، ومعالجة 1500 هكتار في 25 موقعًا؛ وذلك خلال الفترة 13- 20 سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن عمليات الاستكشاف تمت في مناطق الساحل الجنوبي الغربي بالمملكة ما بين الليث وجازان؛ بما في ذلك تهامة الباحة (محافظتيْ قلوة والمخواة)، وساحل عسير. وتتركز المكافحة في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الليث، ومنطقة جازان بمحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة بالمحافظات الساحلية بجازان، وقد أدت إلى منع وصول مجاميع الدبا للأطوار الأخيرة وحدوث الانسلاخ، وتستمر المكافحة في محافظة الليث في شرق وجنوب المحافظة على مجاميع صغيرة من الدبا.

وشوهدت في محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة، أعدادٌ من الجراد الصحراوي الانفرادي المشتت، مع أعداد من الدبا بكمية قليلة جدًّا.

وأكدت أن التقارير الميدانية سجّلت ظروفًا بيئيةً مُلائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة؛ وهذا سوف يسمح بمزيد من التحسن في الرطوبة الأرضية ليتوفر الغطاء النباتي الجيد، كما سوف يسمح بظهور المزيد من أعداد الجراد الصحراوي وحدوث التكاثر.

يُذكر أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م؛ حيث ينفّذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة؛ لصدّ غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة؛ وذلك للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.