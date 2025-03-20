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إصابة ممارسة صحية بـ"كورونا" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

خالطت عاملة منزلية قدمت قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بإصابة بفيروس كورونا الجديد يوم أمس، حيث ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.

وأبان حساب المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المصابة تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم، وهي حتى الآن سلبية بفضل الله.

وأوضح أنه بناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم، ويجري استكمال فحص البقية.

فيروس كورونا الجديد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة ممارسة صحية بـ"كورونا" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
سبق

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بإصابة بفيروس كورونا الجديد يوم أمس، حيث ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.

وأبان حساب المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المصابة تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم، وهي حتى الآن سلبية بفضل الله.

وأوضح أنه بناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم، ويجري استكمال فحص البقية.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:19 AM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:25 AM

إصابة ممارسة صحية بـ"كورونا" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

خالطت عاملة منزلية قدمت قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,409

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بإصابة بفيروس كورونا الجديد يوم أمس، حيث ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.

وأبان حساب المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المصابة تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم، وهي حتى الآن سلبية بفضل الله.

وأوضح أنه بناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم، ويجري استكمال فحص البقية.

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