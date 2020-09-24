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فنانة تشكيلية تترجم فرحتها باليوم الوطني بـ "لوحة التوحيد"

جسّدت معاني الوطنية والانتماء للوطن الشامخ بقيادته وشعبه

جسّدت الفنانة التشكيلية العنود الحربي، من خلال لوحتها الفنية، معاني الولاء والإخلاص للوطن وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90.

وأشارت "الحربي" إلى أنها تهدف من خلال لوحتها الفنية التي استغرقت في رسمها يومين تزامنا مع اليوم الوطني ال 90 للملكة؛ تجسيد معاني الوطنية والانتماء لهذا الوطن الشامخ بقيادته وشعبه الوفي وخيراته ومكتسباته، لافتةً إلى أنها تطمح من خلال عشقها لهذا الفن العريق إلى إيصال معاني الولاء والإخلاص لهذا الوطن؛ في الوقت الذي أصبح فيه اليوم الوطني مناسبة تتبارى فيها الألوان للتعبير عن هذا الانتماء، وتتنافس فيه اللوحات الفنية لتعميق مفاهيم الوطنية بكل معانيها.

وتضمّنت اللوحة التشكيلة التي شاركت بها "الحربي" في أحد معارض جدة بمناسبة اليوم الوطني، على رمز التوحيد وكلمة التوحيد؛ تخليداً لهذه الذكرى الغالية على الشعب السعودي في ظل قيادتنا الحكيمة حفظهم الله.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فنانة تشكيلية تترجم فرحتها باليوم الوطني بـ "لوحة التوحيد"
سبق

جسّدت الفنانة التشكيلية العنود الحربي، من خلال لوحتها الفنية، معاني الولاء والإخلاص للوطن وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90.

وأشارت "الحربي" إلى أنها تهدف من خلال لوحتها الفنية التي استغرقت في رسمها يومين تزامنا مع اليوم الوطني ال 90 للملكة؛ تجسيد معاني الوطنية والانتماء لهذا الوطن الشامخ بقيادته وشعبه الوفي وخيراته ومكتسباته، لافتةً إلى أنها تطمح من خلال عشقها لهذا الفن العريق إلى إيصال معاني الولاء والإخلاص لهذا الوطن؛ في الوقت الذي أصبح فيه اليوم الوطني مناسبة تتبارى فيها الألوان للتعبير عن هذا الانتماء، وتتنافس فيه اللوحات الفنية لتعميق مفاهيم الوطنية بكل معانيها.

وتضمّنت اللوحة التشكيلة التي شاركت بها "الحربي" في أحد معارض جدة بمناسبة اليوم الوطني، على رمز التوحيد وكلمة التوحيد؛ تخليداً لهذه الذكرى الغالية على الشعب السعودي في ظل قيادتنا الحكيمة حفظهم الله.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:35 PM

فنانة تشكيلية تترجم فرحتها باليوم الوطني بـ "لوحة التوحيد"

جسّدت معاني الوطنية والانتماء للوطن الشامخ بقيادته وشعبه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,296

جسّدت الفنانة التشكيلية العنود الحربي، من خلال لوحتها الفنية، معاني الولاء والإخلاص للوطن وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90.

وأشارت "الحربي" إلى أنها تهدف من خلال لوحتها الفنية التي استغرقت في رسمها يومين تزامنا مع اليوم الوطني ال 90 للملكة؛ تجسيد معاني الوطنية والانتماء لهذا الوطن الشامخ بقيادته وشعبه الوفي وخيراته ومكتسباته، لافتةً إلى أنها تطمح من خلال عشقها لهذا الفن العريق إلى إيصال معاني الولاء والإخلاص لهذا الوطن؛ في الوقت الذي أصبح فيه اليوم الوطني مناسبة تتبارى فيها الألوان للتعبير عن هذا الانتماء، وتتنافس فيه اللوحات الفنية لتعميق مفاهيم الوطنية بكل معانيها.

وتضمّنت اللوحة التشكيلة التي شاركت بها "الحربي" في أحد معارض جدة بمناسبة اليوم الوطني، على رمز التوحيد وكلمة التوحيد؛ تخليداً لهذه الذكرى الغالية على الشعب السعودي في ظل قيادتنا الحكيمة حفظهم الله.

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