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هيئة النقل: تقصُر شروط وإجراءات نشاط توجيه المركبات على السعوديين

قالت: السماح لمَن أعمارهم من ٢٠ إلى ٦٥ عاماً بالعمل في حال وجود رخصة

أكّدت هيئة النقل العام أن الشروط والإجراءات المحدّثة لنشاط توجيه المركبات تقتصر على السعوديين.

وقالت عبر حسابها: تقصُر الشروط والإجراءات المحدّثة لنشاط #توجيه_المركبات، الارتباط مع مقدمي الخدمة على السعوديين، ووجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل.

وأضافت: كما سمحت للأفراد السعوديين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.

وتابعت: كذلك السماح للأفراد السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين (٢٠) و(٦٥) عاماً، بالعمل مع مقدّمي خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات، في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز فحص السموم وخلو صحيفة السوابق.

وأردفت: أقرّت الضوابط استثناء سيارات الأفراد من شرط المسافة بين المحورين المحدّد بـ (٢.٧٥) سم لتقديم خدمة توجيه المركبات، في حال توافر سيارة كهربائية أو هجينة؛ دعماً للمحافظة على البيئة ورفع كفاءة استهلاك الوقود.

وقالت: كما تلزم الشروط والإجراءات المحدثة لخدمة توجيه المركبات، وجود حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق ومثلث عاكس في سيارات الأفراد، إضافة إلى وجود وثيقة تأمين تجارية سارية المفعول.

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هيئة النقل: تقصُر شروط وإجراءات نشاط توجيه المركبات على السعوديين
سبق

أكّدت هيئة النقل العام أن الشروط والإجراءات المحدّثة لنشاط توجيه المركبات تقتصر على السعوديين.

وقالت عبر حسابها: تقصُر الشروط والإجراءات المحدّثة لنشاط #توجيه_المركبات، الارتباط مع مقدمي الخدمة على السعوديين، ووجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل.

وأضافت: كما سمحت للأفراد السعوديين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.

وتابعت: كذلك السماح للأفراد السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين (٢٠) و(٦٥) عاماً، بالعمل مع مقدّمي خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات، في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز فحص السموم وخلو صحيفة السوابق.

وأردفت: أقرّت الضوابط استثناء سيارات الأفراد من شرط المسافة بين المحورين المحدّد بـ (٢.٧٥) سم لتقديم خدمة توجيه المركبات، في حال توافر سيارة كهربائية أو هجينة؛ دعماً للمحافظة على البيئة ورفع كفاءة استهلاك الوقود.

وقالت: كما تلزم الشروط والإجراءات المحدثة لخدمة توجيه المركبات، وجود حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق ومثلث عاكس في سيارات الأفراد، إضافة إلى وجود وثيقة تأمين تجارية سارية المفعول.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:20 AM

هيئة النقل: تقصُر شروط وإجراءات نشاط توجيه المركبات على السعوديين

قالت: السماح لمَن أعمارهم من ٢٠ إلى ٦٥ عاماً بالعمل في حال وجود رخصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت هيئة النقل العام أن الشروط والإجراءات المحدّثة لنشاط توجيه المركبات تقتصر على السعوديين.

وقالت عبر حسابها: تقصُر الشروط والإجراءات المحدّثة لنشاط #توجيه_المركبات، الارتباط مع مقدمي الخدمة على السعوديين، ووجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل.

وأضافت: كما سمحت للأفراد السعوديين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.

وتابعت: كذلك السماح للأفراد السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين (٢٠) و(٦٥) عاماً، بالعمل مع مقدّمي خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات، في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز فحص السموم وخلو صحيفة السوابق.

وأردفت: أقرّت الضوابط استثناء سيارات الأفراد من شرط المسافة بين المحورين المحدّد بـ (٢.٧٥) سم لتقديم خدمة توجيه المركبات، في حال توافر سيارة كهربائية أو هجينة؛ دعماً للمحافظة على البيئة ورفع كفاءة استهلاك الوقود.

وقالت: كما تلزم الشروط والإجراءات المحدثة لخدمة توجيه المركبات، وجود حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق ومثلث عاكس في سيارات الأفراد، إضافة إلى وجود وثيقة تأمين تجارية سارية المفعول.

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