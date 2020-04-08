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"كورونا".. 12 وفاة و124 حالة شفاء جديدة في الجزائر

أفادت السلطات الصحية الجزائرية بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعاً ملموساً بـ124 حالة جديدة. بحسب "رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا".. 12 وفاة و124 حالة شفاء جديدة في الجزائر
سبق

أفادت السلطات الصحية الجزائرية بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعاً ملموساً بـ124 حالة جديدة. بحسب "رويترز".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:30 PM

"كورونا".. 12 وفاة و124 حالة شفاء جديدة في الجزائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية الجزائرية بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعاً ملموساً بـ124 حالة جديدة. بحسب "رويترز".

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