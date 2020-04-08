أفادت السلطات الصحية الجزائرية بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعاً ملموساً بـ124 حالة جديدة. بحسب "رويترز".
"كورونا".. 12 وفاة و124 حالة شفاء جديدة في الجزائر
أفادت السلطات الصحية الجزائرية بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعاً ملموساً بـ124 حالة جديدة. بحسب "رويترز".فيروس كورونا الجديد
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"كورونا".. 12 وفاة و124 حالة شفاء جديدة في الجزائرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-08
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:30 PM
"كورونا".. 12 وفاة و124 حالة شفاء جديدة في الجزائر
أفادت السلطات الصحية الجزائرية بتسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعاً ملموساً بـ124 حالة جديدة. بحسب "رويترز".
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