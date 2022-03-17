أكدت وزارة الصحة في مقطع فيديو للنزلاء القادمين من خارج السعودية، تم بثه لمقر الحجر "العزل" الصحي؛ حيث تستضيفهم وزارة الصحة لمدة 14 يومًا، وتم عزلهم في منشأة خاصة حرصاً على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو، كيفية التعامل مع النزلاء الذين يتم إخضاعهم للحجر الصحي؛ حيث قال الدكتور أمير المطيري: إنه "يتم استقبال النزيل في الحجر الصحي من قبل فريق الوبائيات، ثم يتم توجيههم إلى أخذ العلامات الحيوية من قبل فريق التمريض، وبعد ذلك يتم عمل التقصي الوبائي والإقرارات". وأضاف "المطيري": "بعد ذلك يتم توجيههم للطبيب لعمل الفحوصات اللازمة، وبعد ذلك يتوجه فريق مكافحة العدوى للالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشأة، ويتوجه الفريق الطبي لزيارة النزلاء مرتين في اليوم لأخذ العلامات الحيوية، ويتم أخذ عينة مخبرية لإكمال اللازم". من جهة ثانية قالت إحدى ضيوف وزارة الصحة، تدعى علياء، وهي مبتعثة خارج السعودية: إنها "في هذا الوضع الحرج اختارت أن تعود إلى السعودية؛ لأنها على يقين وثقة بأن السعودية هي الأولى عالمياً؛ حيث اتخذت عددًا من القرارات الصارمة للحد من هذا المرض". وأضافت: أنه "تم استقبالهم بطريقة جداً منظمة، وتم توزيع على جميع النزلاء ماسكات وقفازات ومعقمات، وكل نزيل تم عزله في غرفة خاصة فيه، وكانت الخدمة على مدار الساعة"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لم تقصر بتوفير كافة احتياجاتهم، وكأننا لسنا في حجر صحي أبداً، ونعيش قمة في الرفاهية". وقدمت المبتعثة شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - ووزارة الصحة وجميع الجهات المساهمة في القضاء والحد من هذا الوباء.

"الصحة" توضح كيفية التعامل مع النزلاء القادمين من خارج السعودية ماجد الرفاعي سبق 2020-03-17 أكدت وزارة الصحة في مقطع فيديو للنزلاء القادمين من خارج السعودية، تم بثه لمقر الحجر "العزل" الصحي؛ حيث تستضيفهم وزارة الصحة لمدة 14 يومًا، وتم عزلهم في منشأة خاصة حرصاً على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو، كيفية التعامل مع النزلاء الذين يتم إخضاعهم للحجر الصحي؛ حيث قال الدكتور أمير المطيري: إنه "يتم استقبال النزيل في الحجر الصحي من قبل فريق الوبائيات، ثم يتم توجيههم إلى أخذ العلامات الحيوية من قبل فريق التمريض، وبعد ذلك يتم عمل التقصي الوبائي والإقرارات".



وأضاف "المطيري": "بعد ذلك يتم توجيههم للطبيب لعمل الفحوصات اللازمة، وبعد ذلك يتوجه فريق مكافحة العدوى للالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشأة، ويتوجه الفريق الطبي لزيارة النزلاء مرتين في اليوم لأخذ العلامات الحيوية، ويتم أخذ عينة مخبرية لإكمال اللازم".



من جهة ثانية قالت إحدى ضيوف وزارة الصحة، تدعى علياء، وهي مبتعثة خارج السعودية: إنها "في هذا الوضع الحرج اختارت أن تعود إلى السعودية؛ لأنها على يقين وثقة بأن السعودية هي الأولى عالمياً؛ حيث اتخذت عددًا من القرارات الصارمة للحد من هذا المرض".



وأضافت: أنه "تم استقبالهم بطريقة جداً منظمة، وتم توزيع على جميع النزلاء ماسكات وقفازات ومعقمات، وكل نزيل تم عزله في غرفة خاصة فيه، وكانت الخدمة على مدار الساعة"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لم تقصر بتوفير كافة احتياجاتهم، وكأننا لسنا في حجر صحي أبداً، ونعيش قمة في الرفاهية".



وقدمت المبتعثة شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - ووزارة الصحة وجميع الجهات المساهمة في القضاء والحد من هذا الوباء.





17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 06:41 PM

"الصحة" توضح كيفية التعامل مع النزلاء القادمين من خارج السعودية تم عزلهم في منشأة خاصة حرصًا على سلامتهم وإشادات واسعة بالإجراءات





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أكدت وزارة الصحة في مقطع فيديو للنزلاء القادمين من خارج السعودية، تم بثه لمقر الحجر "العزل" الصحي؛ حيث تستضيفهم وزارة الصحة لمدة 14 يومًا، وتم عزلهم في منشأة خاصة حرصاً على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو، كيفية التعامل مع النزلاء الذين يتم إخضاعهم للحجر الصحي؛ حيث قال الدكتور أمير المطيري: إنه "يتم استقبال النزيل في الحجر الصحي من قبل فريق الوبائيات، ثم يتم توجيههم إلى أخذ العلامات الحيوية من قبل فريق التمريض، وبعد ذلك يتم عمل التقصي الوبائي والإقرارات".



وأضاف "المطيري": "بعد ذلك يتم توجيههم للطبيب لعمل الفحوصات اللازمة، وبعد ذلك يتوجه فريق مكافحة العدوى للالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشأة، ويتوجه الفريق الطبي لزيارة النزلاء مرتين في اليوم لأخذ العلامات الحيوية، ويتم أخذ عينة مخبرية لإكمال اللازم".



من جهة ثانية قالت إحدى ضيوف وزارة الصحة، تدعى علياء، وهي مبتعثة خارج السعودية: إنها "في هذا الوضع الحرج اختارت أن تعود إلى السعودية؛ لأنها على يقين وثقة بأن السعودية هي الأولى عالمياً؛ حيث اتخذت عددًا من القرارات الصارمة للحد من هذا المرض".



وأضافت: أنه "تم استقبالهم بطريقة جداً منظمة، وتم توزيع على جميع النزلاء ماسكات وقفازات ومعقمات، وكل نزيل تم عزله في غرفة خاصة فيه، وكانت الخدمة على مدار الساعة"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لم تقصر بتوفير كافة احتياجاتهم، وكأننا لسنا في حجر صحي أبداً، ونعيش قمة في الرفاهية".



وقدمت المبتعثة شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - ووزارة الصحة وجميع الجهات المساهمة في القضاء والحد من هذا الوباء.



