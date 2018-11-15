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"بريمان جدة" تزيل مستودعاً مخالفاً و3 أسوار تعديات على مساحة 16 ألف م2

ضمن جهود الأمانة للقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها داخل الأحياء

أزالت بلدية بريمان الفرعية بمحافظة جدة مستودعاً مخالفاً وعدد ثلاثة أسوار تعديات بنطاق البلدية على مساحة إجمالية بلغت 15.850 مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها بجميع الأحياء.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية فيصل المالكي أن قسم مراقبة التعديات في البلدية رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية، مبيناً أن مساحة الأسوار المزالة قدرت بـ11 ألف متر مربع فيما أزالت البلدية 3600 متر مربع من الهنجر المستخدم في المستودع كما أزالت غرف بمساحة 1250 متر مربع.

وأكدت أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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"بريمان جدة" تزيل مستودعاً مخالفاً و3 أسوار تعديات على مساحة 16 ألف م2
سبق

أزالت بلدية بريمان الفرعية بمحافظة جدة مستودعاً مخالفاً وعدد ثلاثة أسوار تعديات بنطاق البلدية على مساحة إجمالية بلغت 15.850 مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها بجميع الأحياء.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية فيصل المالكي أن قسم مراقبة التعديات في البلدية رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية، مبيناً أن مساحة الأسوار المزالة قدرت بـ11 ألف متر مربع فيما أزالت البلدية 3600 متر مربع من الهنجر المستخدم في المستودع كما أزالت غرف بمساحة 1250 متر مربع.

وأكدت أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:11 PM

"بريمان جدة" تزيل مستودعاً مخالفاً و3 أسوار تعديات على مساحة 16 ألف م2

ضمن جهود الأمانة للقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها داخل الأحياء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أزالت بلدية بريمان الفرعية بمحافظة جدة مستودعاً مخالفاً وعدد ثلاثة أسوار تعديات بنطاق البلدية على مساحة إجمالية بلغت 15.850 مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها بجميع الأحياء.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية فيصل المالكي أن قسم مراقبة التعديات في البلدية رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية، مبيناً أن مساحة الأسوار المزالة قدرت بـ11 ألف متر مربع فيما أزالت البلدية 3600 متر مربع من الهنجر المستخدم في المستودع كما أزالت غرف بمساحة 1250 متر مربع.

وأكدت أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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