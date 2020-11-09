أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 40.36 دولارًا للبرميل

بعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية.. نايمكس صعد 2.5%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعد فوز مرشح الديمقراطيين "جون بايدن" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومع انخفاض الدولار عند أدنى مستوى في شهرين.

ويضع "بايدن" احتواء أزمة "كورونا" على رأس أولوياته، وفي حالة نجاح تلك المهمة فإن ذلك سيدعم الطلب على النفط وبالتالي أسعار الخام.

وتُعد الولايات المتحدة أول دولة في العالم يتجاوز لديها إجمالي عدد إصابات "كورونا" مستوى 10 ملايين.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 2.3% إلى 40.36 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.5% عند 38.06 دولارًا للبرميل.