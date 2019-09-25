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بعد عام تجريبي.. تشغيل فعلي لكاميرات "ساهر" بطرق جازان

دشّنه أمير المنطقة بالنيابة.. وهذه أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، نظام الرصد الآلي الخاص بالإشارات الضوئية المرورية، ونظام الدوريات الذكية الخاص بالرصد الآلي لحركة السير بطرق بالمنطقة، وذلك بعد عام من التشغيل التجريبي.

وخلال اللقاء استمع أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد، وأهم أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها التي تشمل قطع الإشارات الضوئية والوقوف الخاطئ، وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال اثناء القيادة وغيرها من المخالفات، بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة من جهود توعوية.

ونوّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي يبذلها رجال المرور؛ للحدّ من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير ومنها تدشين نظامي الرصد الآلي الخاص بالإشارات ونظام الدوريات الذكية، داعياً مرتادي الطريق من أهالي المنطقة والمقيمين بها للالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، راجياً السلامة للجميع.

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بعد عام تجريبي.. تشغيل فعلي لكاميرات "ساهر" بطرق جازان
سبق

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، نظام الرصد الآلي الخاص بالإشارات الضوئية المرورية، ونظام الدوريات الذكية الخاص بالرصد الآلي لحركة السير بطرق بالمنطقة، وذلك بعد عام من التشغيل التجريبي.

وخلال اللقاء استمع أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد، وأهم أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها التي تشمل قطع الإشارات الضوئية والوقوف الخاطئ، وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال اثناء القيادة وغيرها من المخالفات، بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة من جهود توعوية.

ونوّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي يبذلها رجال المرور؛ للحدّ من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير ومنها تدشين نظامي الرصد الآلي الخاص بالإشارات ونظام الدوريات الذكية، داعياً مرتادي الطريق من أهالي المنطقة والمقيمين بها للالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، راجياً السلامة للجميع.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
03:42 PM

بعد عام تجريبي.. تشغيل فعلي لكاميرات "ساهر" بطرق جازان

دشّنه أمير المنطقة بالنيابة.. وهذه أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها

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فهد كاملي - جازان
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دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، نظام الرصد الآلي الخاص بالإشارات الضوئية المرورية، ونظام الدوريات الذكية الخاص بالرصد الآلي لحركة السير بطرق بالمنطقة، وذلك بعد عام من التشغيل التجريبي.

وخلال اللقاء استمع أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل من مدير مرور منطقة جازان العميد راشد بن سعيد الغامدي عن نظام الرصد الآلي الجديد، وأهم أهدافه والمخالفات التي سيتم رصدها التي تشمل قطع الإشارات الضوئية والوقوف الخاطئ، وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال اثناء القيادة وغيرها من المخالفات، بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة من جهود توعوية.

ونوّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي يبذلها رجال المرور؛ للحدّ من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير ومنها تدشين نظامي الرصد الآلي الخاص بالإشارات ونظام الدوريات الذكية، داعياً مرتادي الطريق من أهالي المنطقة والمقيمين بها للالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، راجياً السلامة للجميع.

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