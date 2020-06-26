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"جزر القُمر" تدين" هجمات الحوثيين الفاشلة" داعية المجتمع الدولى للحسم

استنكرت استمرار مثل هذه التصرفات الإرهابية الخطيرة ووصفتها بـ"الفظيعة"

أدانت حكومة جمهورية جزر القمر المتحدة، بأشد العبارات؛ الهجمات الإرهابية المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وشددت، في بيان لها اليوم، على استنكارها استمرار مثل هذه التصرفات الخطيرة، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ قرار حاسم يحيل دون تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية التي توصف بـ"الفظيعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جزر القُمر" تدين" هجمات الحوثيين الفاشلة" داعية المجتمع الدولى للحسم
سبق

أدانت حكومة جمهورية جزر القمر المتحدة، بأشد العبارات؛ الهجمات الإرهابية المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وشددت، في بيان لها اليوم، على استنكارها استمرار مثل هذه التصرفات الخطيرة، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ قرار حاسم يحيل دون تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية التي توصف بـ"الفظيعة".

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
06:05 PM

"جزر القُمر" تدين" هجمات الحوثيين الفاشلة" داعية المجتمع الدولى للحسم

استنكرت استمرار مثل هذه التصرفات الإرهابية الخطيرة ووصفتها بـ"الفظيعة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت حكومة جمهورية جزر القمر المتحدة، بأشد العبارات؛ الهجمات الإرهابية المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وشددت، في بيان لها اليوم، على استنكارها استمرار مثل هذه التصرفات الخطيرة، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ قرار حاسم يحيل دون تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية التي توصف بـ"الفظيعة".

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