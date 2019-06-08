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وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في "البازار الدولي السادس"

قدّم المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية المعبرة عن التراث السعودي

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤخراً، في "البازار الدولي السادس"، الذي يعود ريعه إلى المتضررين في الدول التي تشهد أزمات، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقدم جناح المملكة المشارك في "البازار"، الذي استمر على مدى يومين، المنتجات الوطنية السعودية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية التي تعبر عن الموروث الشعبي والتراث السعودي.
وشهد الجناح تفاعلًا من قبل زوار المعرض، الذين أعربوا عن تضامنهم مع أهدافه الخيرية، مقدمين شكرهم للمملكة لمشاركتها في البازار، حيث تعد في طلائع الدول التي تستجيب للنداءات الإنسانية.
وأكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن مشاركة المملكة في بازار الأمم المتحدة الدولي تأتي ضمن الجهود السعودية الحثيثة في مجالات الدعم الإنساني لكل المحتاجين حول العالم.
وأفاد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، بأن "البازار الدولي السادس" للبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة يجسد روح الإخاء والتضامن لدعم المنكوبين والمحتاجين في بعض الدول التي تشهد صراعات وأزمات إنسانية.
يذكر أن جناح المملكة المشارك ضم العديد من الجمعيات الخيرية السعودية والمعروضات الوطنية التراثية، والأكلات الشعبية التي تعكس ثقافة المملكة.

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وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في "البازار الدولي السادس"
سبق

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤخراً، في "البازار الدولي السادس"، الذي يعود ريعه إلى المتضررين في الدول التي تشهد أزمات، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقدم جناح المملكة المشارك في "البازار"، الذي استمر على مدى يومين، المنتجات الوطنية السعودية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية التي تعبر عن الموروث الشعبي والتراث السعودي.
وشهد الجناح تفاعلًا من قبل زوار المعرض، الذين أعربوا عن تضامنهم مع أهدافه الخيرية، مقدمين شكرهم للمملكة لمشاركتها في البازار، حيث تعد في طلائع الدول التي تستجيب للنداءات الإنسانية.
وأكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن مشاركة المملكة في بازار الأمم المتحدة الدولي تأتي ضمن الجهود السعودية الحثيثة في مجالات الدعم الإنساني لكل المحتاجين حول العالم.
وأفاد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، بأن "البازار الدولي السادس" للبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة يجسد روح الإخاء والتضامن لدعم المنكوبين والمحتاجين في بعض الدول التي تشهد صراعات وأزمات إنسانية.
يذكر أن جناح المملكة المشارك ضم العديد من الجمعيات الخيرية السعودية والمعروضات الوطنية التراثية، والأكلات الشعبية التي تعكس ثقافة المملكة.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
02:43 PM

وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في "البازار الدولي السادس"

قدّم المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية المعبرة عن التراث السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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1,788

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤخراً، في "البازار الدولي السادس"، الذي يعود ريعه إلى المتضررين في الدول التي تشهد أزمات، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقدم جناح المملكة المشارك في "البازار"، الذي استمر على مدى يومين، المنتجات الوطنية السعودية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية التي تعبر عن الموروث الشعبي والتراث السعودي.
وشهد الجناح تفاعلًا من قبل زوار المعرض، الذين أعربوا عن تضامنهم مع أهدافه الخيرية، مقدمين شكرهم للمملكة لمشاركتها في البازار، حيث تعد في طلائع الدول التي تستجيب للنداءات الإنسانية.
وأكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن مشاركة المملكة في بازار الأمم المتحدة الدولي تأتي ضمن الجهود السعودية الحثيثة في مجالات الدعم الإنساني لكل المحتاجين حول العالم.
وأفاد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، بأن "البازار الدولي السادس" للبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة يجسد روح الإخاء والتضامن لدعم المنكوبين والمحتاجين في بعض الدول التي تشهد صراعات وأزمات إنسانية.
يذكر أن جناح المملكة المشارك ضم العديد من الجمعيات الخيرية السعودية والمعروضات الوطنية التراثية، والأكلات الشعبية التي تعكس ثقافة المملكة.

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