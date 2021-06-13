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"التجارة": وكلاء السيارات ملزمون بالإفصاح عن الإكسسوارات "المضافة" للمشتري

أكدت حق الحصول على فاتورة الشراء وكتاب الضمان للمنتج والتعليمات الفنية

أكدت وزارة التجارة أن وكلاء السيارات في السعودية ملزمون بالإفصاح للمشتري عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.

وتفصيلاً، أوردت الوزارة ثلاثة حقوق في منشور عنونته بـ"أبسط حقوقك في السيارات" أن لمشتري السيارة الجديدة حق الحصول على فاتورة الشراء وكتاب الضمان، وتوفير ضمان المنتج والتعليمات الفنية بلغة عربية مفهومة، إضافة لحقه في إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.

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"التجارة": وكلاء السيارات ملزمون بالإفصاح عن الإكسسوارات "المضافة" للمشتري
سبق

أكدت وزارة التجارة أن وكلاء السيارات في السعودية ملزمون بالإفصاح للمشتري عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.

وتفصيلاً، أوردت الوزارة ثلاثة حقوق في منشور عنونته بـ"أبسط حقوقك في السيارات" أن لمشتري السيارة الجديدة حق الحصول على فاتورة الشراء وكتاب الضمان، وتوفير ضمان المنتج والتعليمات الفنية بلغة عربية مفهومة، إضافة لحقه في إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:59 PM

"التجارة": وكلاء السيارات ملزمون بالإفصاح عن الإكسسوارات "المضافة" للمشتري

أكدت حق الحصول على فاتورة الشراء وكتاب الضمان للمنتج والتعليمات الفنية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
4,931

أكدت وزارة التجارة أن وكلاء السيارات في السعودية ملزمون بالإفصاح للمشتري عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.

وتفصيلاً، أوردت الوزارة ثلاثة حقوق في منشور عنونته بـ"أبسط حقوقك في السيارات" أن لمشتري السيارة الجديدة حق الحصول على فاتورة الشراء وكتاب الضمان، وتوفير ضمان المنتج والتعليمات الفنية بلغة عربية مفهومة، إضافة لحقه في إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.

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